Không dễ 'săn' vàng, bạc ngày vía Thần tài

Xuất hiện tại thị trường TP.HCM vào những tháng cuối năm 2025, đầu năm 2026, một số cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải nhộn nhịp khách ra vào mua vàng trong ngày 22.2. Tại cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Bàn Cờ), vào khoảng 14 giờ ngày 22.2, lượng khách đến giao dịch khá đông... Tuy nhiên, không chỉ vàng mà bạc cũng vẫn khan hiếm, không có nhiều sự lựa chọn.
Một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý quanh khu vực chợ Bến Thành, Tân Định… thưa thớt khách. Còn các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý như SJC, PNJ, Sacombank-SJC… hiện vẫn chưa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
