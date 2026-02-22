Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Không dễ 'săn' vàng, bạc ngày vía Thần tài

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/02/2026 18:46 GMT+7

Mặc dù còn 4 ngày nữa mới đến ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán) nhưng nhiều khách hàng tranh thủ đi mua vàng từ hôm nay (ngày 22.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán).

Xuất hiện tại thị trường TP.HCM vào những tháng cuối năm 2025, đầu năm 2026, một số cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải nhộn nhịp khách ra vào mua vàng trong ngày 22.2. Tại cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Bàn Cờ), vào khoảng 14 giờ ngày 22.2, lượng khách đến giao dịch khá đông... Tuy nhiên, không chỉ vàng mà bạc cũng vẫn khan hiếm, không có nhiều sự lựa chọn. 

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 1.

Khách đến Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng trưa 22.2

ẢNH: THANH XUÂN

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 2.

Khá nhiều người chọn đi mua vàng ngày vía Thần Tài sớm nhưng không phải cứ đi sớm là mua được

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 3.

Điền thông tin cá nhân khi mua vàng

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 4.

Khách mua sản phẩm 1 chỉ vàng với giá 18,25 triệu đồng thực hiện thanh toán chuyển khoản

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 5.

Chưa đến ngày Thần Tài nhưng vàng nhẫn, vàng hình chú ngựa ở cửa hàng Ancarat (đường Nguyễn Trãi, TP.HCM) đã hết, chỉ còn những mẫu charms vàng hình các con vật


Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 7.

Các tiệm vàng quanh khu vực chợ Bến Thành vắng khách

Khách tranh thủ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần tài- Ảnh 8.

Các công ty kinh doanh vàng sẽ mở cửa chính thức từ ngày 23.2

Một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý quanh khu vực chợ Bến Thành, Tân Định… thưa thớt khách. Còn các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý như SJC, PNJ, Sacombank-SJC… hiện vẫn chưa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

