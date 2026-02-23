Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Khách xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/02/2026 17:38 GMT+7

Khách "rồng rắn" xếp hàng mua vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC ngày 23.2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán) trong ngày giao dịch đầu năm. Công ty tăng lượng vàng bán cho mỗi khách lên gấp 3 ngày thường.

Chiều 23.2, chị Lan (một nhân viên công ty tại TP.HCM) tranh thủ đến Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mua vàng vì trước tết canh lấy số thứ tự trên website nhưng không được. Chị Lan nói bất ngờ khi nhân viên công ty thông báo cho mỗi khách hàng mua 3 lượng vàng chứ không phải 1 lượng như trước tết. 

"Giá vàng ở mức cao nên 3 lượng lên đến hơn 500 triệu đồng, tôi không đủ tiền mua nên cũng chỉ mua 1 lượng. Tranh thủ mua bây giờ chứ mấy ngày nữa đến ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán) sợ không mua được", chị Lan nói. Cũng tâm lý như chị Lan nên hôm nay khá nhiều người đã tranh thủ đi mua vàng, dẫn đến tình trạng xếp hàng tại Công ty SJC. 

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 1.

Nhộn nhịp khách tới Công ty SJC mua vàng ngày giao dịch đầu năm

ẢNH: THANH XUÂN


Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 2.

Khá đông người nên khách phải xếp hàng ngồi chờ đến lượt vào giao dịch ở các khu vực bán vàng miếng và nhẫn.

ẢNH: THANH XUÂN

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 3.

Dù đông khách nhưng Công ty SJC bất ngờ tăng lượng vàng bán ra gấp 3 lần so với trước tết

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 4.

Khách hàng chờ mua vàng nhẫn thanh toán chuyển khoản cũng đông đúc

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 5.

Điểm mới năm nay là có nhân viên hướng dẫn khách hàng thao tác chuyển khoản thanh toán để không nhầm lẫn

Đại diện Công ty SJC cho biết, từ trước Tết Nguyên đán, công ty được Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho gia công lại vàng móp méo nên lượng vàng bán ra cho mỗi khách hàng tăng từ 1 lượng lên 3 lượng. Đồng thời công ty ngưng phát số mua vàng miếng trên online.

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 6.

Một khách hàng nhí được phụ huynh chở tới Công ty, dùng tiền lì xì mua vàng bỏ ống

Khách ‘rồng rắn’ xếp hàng mua vàng trước ngày Thần tài, công ty tăng khối lượng bán- Ảnh 7.

Khảo sát cho thấy, dù quota tới 3 lượng nhưng đa số khách mua 1 lượng vàng miếng SJC khi giá ở mức cao

Khảo sát một số khách hàng cho biết, giá vàng năm nay cao hơn các năm trước nên cũng chỉ mua vàng lấy lộc đầu năm. Người ít thì 5 phân, 1 chỉ, còn đa số khách mua 1 lượng. Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… giữ nguyên mức giá trong suốt ngày sau khi tăng giá vàng 3,6 triệu đồng mỗi lượng vào đầu ngày. Giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. Giá vàng nhẫn của các công ty xấp xỉ vàng miếng SJC. Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,63 triệu đồng. Công ty Phú Quý, Doji mua vào 181,5 triệu đồng, bán ra 184,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước giữ khoảng cách 3 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ 10 USD/ounce so với đầu ngày, xuống còn 5.141 USD/ounce. Dù vậy, kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng giá trong ngày, ở mức 39 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 23.2.2026: Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23.2.2026: Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng miếng và nhẫn tăng mạnh khi các ngân hàng, công ty hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
