Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.2.2026: Đồng loạt tăng mạnh

Thanh Xuân
23/02/2026 08:53 GMT+7

Giá vàng miếng và nhẫn tăng mạnh khi các ngân hàng, công ty hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 3,6 triệu đồng, mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. ACB tăng mỗi lượng vàng miếng 2 triệu đồng, mua vào 182 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tiếp tục tăng thêm giá mua mỗi lượng vàng miếng SJC 500.000 đồng, lên 181 triệu đồng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 183 triệu đồng… 

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 3,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 184,1 triệu đồng… Hiện nay, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Vào những năm trước đây, giá mua - bán vàng trong nước thường chênh lệch cao trước và trong ngày ngày vía Thần tài khi nhu cầu người mua tăng lên. Đây là yếu tố rủi ro đối với người mua vàng bởi phải chịu lỗ ngay một khoản lớn.

Giá vàng hôm nay 23.2.2026: Đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng tăng trước ngày vía Thần tài

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng thêm 46 USD mỗi ounce, lên 5.152 USD. Căng thẳng ở Trung Đông đã giúp vàng tăng vượt qua ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce và tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro nếu Mỹ phát động cuộc tấn công vào Iran. Trong một bản ghi chú hôm thứ sáu, ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cho biết giá vàng có thể tăng tới 15% trong trường hợp xung đột trên xảy ra.

Ngoài ra, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) vừa công bố số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2025 cho thấy, nền kinh tế tăng trưởng 1,4%, sau mức tăng 4,4% trong quý 3. Đồng thời, BEA cho biết, lạm phát lõi vẫn duy trì ở mức gần 3% vào cuối năm. Các nhà phân tích cho rằng, đây là môi trường thuận lợi cho vàng, vì nền kinh tế yếu kém có thể buộc Cục Dự trữ liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao. Qua đó sẽ đẩy lợi suất thực tế xuống thấp hơn, làm giảm chi phí cơ hội của vàng với tư cách là một tài sản không sinh lời.

Không dễ 'săn' vàng, bạc ngày vía Thần tài

Mặc dù còn 4 ngày nữa mới đến ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán) nhưng nhiều khách hàng tranh thủ đi mua vàng từ hôm nay (ngày 22.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán).

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
