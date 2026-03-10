Giá bạc tăng vọt lên sát 92 triệu đồng/kg

Giá bạc mua vào và bán ra được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết với loại 1 lượng và 1 kg tại thời điểm 9 giờ 6 như sau: 3,330 triệu đồng - 3,443 triệu đồng; 88,8 triệu đồng - 91,547 triệu đồng.

Mức giá này lần lượt tăng 209.000 đồng - 225.000 đồng; 5,573 triệu đồng - 5,734 triệu đồng so với chốt ngày 9.3.

Sáng nay, giá bạc tăng mạnh lên sát 92 triệu đồng/kg ẢNH: ĐAN THANH

Giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra lúc 9 giờ 12 là 3,346 triệu đồng - 3,449 triệu đồng, tăng 222.000 đồng - 228.000 đồng; bạc 1 kg có giá 89,226 triệu đồng - 91,973 triệu đồng, tăng 5,92 triệu đồng - 6,08 triệu đồng so với chốt ngày 9.3.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá bạc 1 lượng và 5 lượng được niêm yết tại thời điểm 9 giờ 14 như sau: 3,358 triệu đồng - 3,472 triệu đồng và 16,79 triệu đồng - 17,36 triệu đồng; lần lượt tăng so với chốt ngày 9.3 là 224.000 đồng - 231.000 đồng và 1,12 triệu đồng - 1,16 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 19 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 89.35USD/ounce, tăng 2,8% so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Theo báo cáo phân tích thị trường bạc của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, tuần qua, giá bạc thế giới đối mặt với áp lực điều chỉnh khi đồng đô la mạnh lên. Việc giá các sản phẩm năng lượng tăng mạnh khiến cho nhu cầu sử dụng USD để thanh toán tăng cao trên toàn cầu. Cùng với đó, giá lương thực và nông sản toàn cầu cũng bật tăng kéo theo áp lực dịch chuyển dòng vốn từ những tài sản sinh lời tốt như vàng và bạc sang các hàng hóa thiết yếu trước rủi ro địa chính trị.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát tại Mỹ. Đây sẽ là những căn cứ cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào giữa tuần sau. Nếu các dữ liệu lạm phát tăng cao hơn do tác động của giá năng lượng, khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cao, làm tăng giá của USD và gây áp lực lên giá bạc. Tuy nhiên, áp lực lạm phát lại làm tăng nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị.