Giá vàng tiến sát 191 triệu đồng/lượng, giá bạc gần 99 triệu đồng/kg

Cập nhật mới nhất tại thời điểm 14 giờ 24, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức mua vào 187,9 triệu đồng và bán ra 190,9 triệu đồng, đều tăng 3,9 triệu đồng so với chốt tuần qua; tăng 2,3 triệu đồng so với giá đầu giờ sáng nay.

Từ khi mở cửa thị trường hôm nay đến hiện tại, Công ty SJC đã 3 lần điều chỉnh tăng giá vàng.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng mạnh trong chiều nay 2.3 ẢNH: ĐT

Diễn biến giá bạc cũng theo chiều tăng tương tự. Tại thời điểm 14 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 1 kg ở mức 3,593 triệu đồng - 3,704 triệu đồng; 95,813 triệu đồng - 98,773 triệu đồng.

Giá mỗi lượng bạc đã tăng 77.000 đồng - 79.000 đồng; giá mỗi kg bạc tăng 2,053 triệu đồng - - 2,106 triệu đồng so với đầu giờ sáng.

Lúc 14 giờ 21, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,589 triệu đồng - 3,700 triệu đồng, đều tăng 84.000 đồng; bạc 1 kg có giá 95,706 triệu đồng - 98,666 triệu đồng, tăng 2,240 triệu đồng - 2,320 triệu đồng so với đầu giờ sáng.

Giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 5 lượng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết lúc 14 giờ 34 hôm nay ở mức 3,603 triệu đồng - 3,714 triệu đồng và 18,015 triệu đồng - 18,570 triệu đồng, lần lượt tăng 96.000 đồng - 99.000 đồng và 480.000 đồng - 495.000 đồng so với đầu giờ sáng.

Khi mới gia nhập thị trường bạc vật chất bằng việc ra mắt dòng bạc tích trữ 1 lượng và 5 lượng (ngày 24.2), DOJI niêm yết giá bạc loại 1 lượng và 1 kg. Tuy nhiên, hiện, doanh nghiệp này chỉ niêm yết giá bạc 1 lượng và 5 lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 14 giờ 50 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.409 USD/ounce, tăng 2,49%; giá bạc ở mức 95,85 USD/ounce, tăng 2,33%.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, thời gian tới, xu hướng tăng giá của các loại kim loại quý như vàng, bạc vẫn được duy trì.

Trong bối cảnh bất ổn tăng cao, khó dự đoán khi cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia vùng vịnh, dòng tiền thường tìm đến tài sản trú ẩn như vàng.

Khi vàng tăng mạnh, dòng tiền thường lan sang bạc nhằm phân bổ rủi ro và tìm kiếm biên lợi nhuận cao hơn do giá bạc có biên độ biến động lớn hơn. Nếu rót tiền đầu tư vào hai loại kim loại quý này, ông Hiếu khuyên nên duy trì tỷ lệ 70% vàng và 30% bạc.