Giá vàng, giá bạc 'lao dốc'

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức mua vào 179,5 triệu đồng và bán ra 182,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với chốt tuần qua, giảm 8,4 triệu đồng so với mức giá đỉnh gần nhất ghi nhận ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng và bán ra 190,9 triệu đồng).

Giá bạc 1 lượng và 1 kg lần lượt được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra như sau: 3,034 triệu đồng - 3,128 triệu đồng, giảm 131.000 đồng - 135.000 đồng; 80,907 triệu đồng - 83,413 triệu đồng, giảm 3,493 triệu đồng - 3,6 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Hôm nay 9.3, giá bán ra mỗi kg bạc chỉ còn hơn 83 triệu đồng ẢNH: ACR

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,020 triệu đồng - 3,113 triệu đồng, giảm 146.000 đồng - 151.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,533 triệu đồng - 83,013 triệu đồng, giảm 3,893 triệu đồng - 4,026 triệu đồng so với chốt tuần qua.

So với mức giá đỉnh ghi nhận gần đây khi chịu sự tác động từ căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông ngày 2.3 (mua vào gần 96 triệu đồng/kg và bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc hiện giảm khoảng hơn 16 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 38 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.076 USD/ounce, giảm 1,86%; giá bạc giao ngay ở mức 80,25 USD/ounce, giảm 4,85%.

Một tuần trở lại đây, vàng đã không thể thể hiện mô hình trú ẩn an toàn quen thuộc như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Giá vàng tăng vọt ngay khi căng thẳng Trung Đông leo thang, nhưng đợt tăng không kéo dài. Mức giá cao đã kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh, khiến giá nhanh chóng giảm trở lại.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng cao và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan rộng trong nền kinh tế toàn cầu, làm tăng chi phí vận chuyển và sản xuất. Nếu áp lực lạm phát kéo dài, các ngân hàng Trung ương có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Hiện tại, các thị trường tài chính toàn cầu chưa định giá một cuộc khủng hoảng địa chính trị kéo dài. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, đợt leo thang quân sự gần đây có thể được kiểm soát ở mức hạn chế, giúp thị trường dần ổn định khi căng thẳng giảm bớt.

Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính quay trở lại sẽ tăng lên. Sự bất ổn kéo dài ở Trung Đông sẽ làm tăng khả năng nhà đầu tư quay lại với vàng, bạc như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kinh tế.