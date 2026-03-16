Giá vàng hôm nay 16.3.2026: Vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá so với cuối tuần trước, mua vào 179,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB tăng nhẹ giá mua vàng miếng 100.000 đồng mỗi lượng, lên 180,6 triệu đồng; trong khi giá bán ra lại giảm 400.000 đồng, xuống 182,6 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng lại tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng, mua vào lên 180,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 179,3 triệu đồng, bán ra 182,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới lên gần 24 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá vàng thế giới biến động mạnh trong ngày đầu tuần, đi theo hình chữ V, giảm mạnh rồi lại tăng nhanh trong biên độ 50 USD/ounce. Sau khi tăng nhẹ lên 5.025 USD mỗi ounce, vàng thế giới giảm mạnh xuống 4.977 USD rồi tăng lại mức 5.029 USD rồi quay đầu giảm về 4.995 USD, mất 25 USD/ounce so với mức giá mở cửa. Vàng chịu áp lực giảm giá khi cuộc chiến với Iran đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đẩy giá năng lượng tăng cao. Giá dầu và các mặt hàng khác tăng cao đang làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát ở Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Với diễn biến trái chiều, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng.

Trong một báo cáo được công bố cuối tuần qua, các nhà kinh tế tại BMO Capital Markets cho biết dự kiến Fed sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 9. Trước đó, ngân hàng Canada này dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6.

Trong tuần này, các cuộc họp ngân hàng trung ương các nước sẽ là tâm điểm đáng chú ý. Mặc dù phần lớn sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào Fed, nhưng lịch trình kinh tế cũng sẽ dày đặc các cuộc họp của các ngân hàng trung ương khác. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ có một đợt tăng lãi suất nhẹ khi áp lực lạm phát gia tăng. Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào sáng thứ tư, trước cả Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ngân hàng Nhật Bản sẽ là ngân hàng tiếp theo trong danh sách. Vào thứ năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng sẽ công bố các quyết định về chính sách tiền tệ. Thị trường cũng không kỳ vọng sẽ có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương này...