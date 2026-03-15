Nhà đầu tư tiếp tục bán ròng vàng

Thanh Xuân
15/03/2026 14:35 GMT+7

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện bán vàng trong phiên giao dịch cuối tuần qua sau 2 ngày mua vào, nâng lượng bán ròng từ đầu tháng 3 lên 29,76 tấn. Lực bán mạnh từ nhà đầu tư khiến giá vàng đã không thể tăng trong 2 tuần căng thẳng địa chính trị xảy ra tại Trung Đông.

Vào cuối tuần qua, Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện bán ra 4,28 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 1.071,57 tấn. Đây là lần thứ 7, quỹ đầu tư này thực hiện bán vàng kể từ đầu tháng 3 đến nay với tổng khối lượng bán ra lên 36,33 tấn, trong đó ngày 4.3 bán mạnh nhất lên 18,01 tấn. Dù trong tháng 3, quỹ SPDR có 2 ngày mua vào 6,57 tấn nhưng lượng vàng bán ròng của quỹ SPDR trong tháng 3 lên 29,76 tấn. Động thái xả vàng của các nhà đầu tư hoàn toàn trái ngược với chiều mua mạnh hồi tháng 2 cũng là một trong những lí do khiến kim loại quý khó tăng. 

Nhà đầu tư bán ròng vàng từ đầu tháng 3 đến nay

Giá vàng giảm tuần thứ 2 liên tiếp

ẢNH: NGỌC THẠCH

So với cuối tháng 2, giá vàng thế giới đã giảm 250 USD/ounce, khi xuống mức 5.020 USD/ounce vào cuối tuần qua. Vàng mất giá tương đương 4,7% khi các nhà đầu tư bán mạnh và tìm đến kênh trú ẩn USD. Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ hai liên tiếp khi giá vàng kiểm tra mức hỗ trợ trên 5.000 đô la một ounce. Áp lực bán ra đối với kim loại quý đã gây thất vọng lớn cho một số nhà đầu tư, vì họ kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tăng cao hơn do nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông.

Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tháng 2 nhưng mất hơn 8,3 triệu đồng mỗi lượng so với mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay. Giá mua vào vàng miếng SJC cuối tuần qua ở mức 179,6 triệu đồng/lượng, bán ra 182,6 triệu đồng/lượng. Những khách hàng mua vàng trong tháng 3 có mức lỗ dao động từ 3 - 11,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15.3.2026: Vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng ghi nhận một tuần sụt giảm nhưng có một hiện tượng đặc biệt được lặp lại trên thị trường là nhiều công ty bán vàng nhẫn cao hơn.

Giá vàng khó lường

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
