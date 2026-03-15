Nhà đầu tư tiếp tục bán ròng vàng

Vào cuối tuần qua, Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện bán ra 4,28 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 1.071,57 tấn. Đây là lần thứ 7, quỹ đầu tư này thực hiện bán vàng kể từ đầu tháng 3 đến nay với tổng khối lượng bán ra lên 36,33 tấn, trong đó ngày 4.3 bán mạnh nhất lên 18,01 tấn. Dù trong tháng 3, quỹ SPDR có 2 ngày mua vào 6,57 tấn nhưng lượng vàng bán ròng của quỹ SPDR trong tháng 3 lên 29,76 tấn. Động thái xả vàng của các nhà đầu tư hoàn toàn trái ngược với chiều mua mạnh hồi tháng 2 cũng là một trong những lí do khiến kim loại quý khó tăng.

So với cuối tháng 2, giá vàng thế giới đã giảm 250 USD/ounce, khi xuống mức 5.020 USD/ounce vào cuối tuần qua. Vàng mất giá tương đương 4,7% khi các nhà đầu tư bán mạnh và tìm đến kênh trú ẩn USD. Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ hai liên tiếp khi giá vàng kiểm tra mức hỗ trợ trên 5.000 đô la một ounce. Áp lực bán ra đối với kim loại quý đã gây thất vọng lớn cho một số nhà đầu tư, vì họ kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tăng cao hơn do nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông.

Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tháng 2 nhưng mất hơn 8,3 triệu đồng mỗi lượng so với mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay. Giá mua vào vàng miếng SJC cuối tuần qua ở mức 179,6 triệu đồng/lượng, bán ra 182,6 triệu đồng/lượng. Những khách hàng mua vàng trong tháng 3 có mức lỗ dao động từ 3 - 11,3 triệu đồng/lượng.