Thị trường kim cương TP.HCM nơi đóng cửa, nơi vắng ngắt

Sáng 15.7, thị trường kim cương ở TP.HCM vắng lặng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam một số bị can là chủ các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Tiệm vàng Kim Lý đóng cửa với thông báo tạm ngưng để sửa chữa sau một tháng ẢNH: M.PHƯƠNG

Kim Lý đã hoạt động hơn 40 năm và bà chủ Lê Thị Ngọc Mỹ từng cho biết công ty chỉ có một địa điểm kinh doanh duy nhất tại trung tâm khu vực chợ An Đông

ẢNH: M.PHƯƠNG

Cách đó không xa, hai tiệm vàng bạc Ngọc Tâm và Kim Châu cũng cửa đóng then cài. Chủ tiệm vàng Ngọc Tâm là bà Hoàng Thị Thanh Nga đã bị khởi tố chiều 24.7 ẢNH: M.PHƯƠNG

Khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM) là nơi hội tụ các cửa hàng mua bán kim cương có tiếng mấy chục năm nay nhưng hiện nay, tiệm vàng bạc đá quý đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hay chuyển địa chỉ kinh doanh. Chẳng hạn, tại vị trí Công ty Hưng Phát Diamond trên đường Lê Thánh Tôn, bảng hiệu công ty đã không còn treo, thay vào đó là những thông báo cho thuê nhà kèm số điện thoại. Cách đó vài chục mét, cửa hàng Chín Tâm chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý thông báo cửa hàng tạm nghỉ đến 22.7 bán lại bình thường.

Cửa hàng thông báo tạm nghỉ ẢNH: T.XUÂN

Khu vực quanh chợ Bến Thành nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý cửa đóng then cài ẢNH: T.XUÂN

Trong khi đó, dù vẫn mở cửa hoạt động nhưng tại nhiều cửa hàng kim cương, vàng bạc đá quý lớn ở TP.HCM đều vắng khách hàng.

Công ty CP Tierra - một trong những địa chỉ mua bán kim cương lớn ở P.Xuân Hòa (TP.HCM) không có bóng khách hàng nào ẢNH: M.PHƯƠNG

Gian hàng kim cương Tierra tại Trung tâm thương mại Saigon Centre cũng hoàn toàn vắng bóng ẢNH: M.PHƯƠNG

Tương tự, tình cảnh đìu hiu cũng thấy rõ ở cửa hàng Thế giới Kim Cương tại một số trung tâm thương mại trong sáng 15.7.

Cửa hàng Thế giới Kim Cương tại Saigon Centre ẢNH: M.PHƯƠNG

Cửa hàng Thế giới Kim Cương tại Parc Mall ẢNH: Đ.S

Tại cửa hàng kim cương Danh Hiển - một địa chỉ nổi tiếng trên thị trường kim cương ở TP.HCM, khi chúng tôi vừa bước vào thì nhân viên hỏi chúng tôi có số thứ tự chưa? Theo giải thích, những khách hàng đến bán kim cương sẽ có hẹn trước. Mỗi ngày công ty sẽ nhận lịch hẹn 20 lượt khách muốn bán, thời gian hẹn là 10 ngày. Những khách có nhu cầu bán nhân viên công ty sẽ ghi lại thông tin khách hàng. Còn đối với khách hàng đến mua hay nâng hạng kim cương thì sẽ được vào giao dịch ngay. Trước đó, cửa hàng này đóng cửa để sửa chữa khiến nhiều khách mua lo lắng. Giải thích lý do đóng cửa, nhân viên công ty cho biết "do bị chập điện nên cần sửa lại" và nhân viên dẫn chúng tôi vào khu vực bên trong đang dự kiến mở rộng không gian hoạt động cửa hàng. Các tủ quầy còn bọc nilon chưa kịp tháo cũng như mùi sơn tường còn lưu lại trong không khí...

Cửa hàng kim cương Danh Hiển vừa được sửa chữa với dự kiến mở rộng không gian hoạt động ẢNH: T.XUÂN











