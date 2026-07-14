Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Đáng chú ý, các bị can mới bị khởi tố đều là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM và một nhân viên kiểm định đá quý.

Vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương: Chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị bắt

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương và bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỉ đồng.

Chiều 14.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến ngày 14.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.