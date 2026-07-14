Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Bắt 3 giám đốc công ty kinh doanh vàng

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14.7, đơn vị này cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến ngày 14.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.

Chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị khởi tố

Trước đó, cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án buôn bán kim cương xuyên quốc gia trái phép, khởi tố 27 bị can trong đường dây.

Từ trái qua phải là các bị can Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Đây là đường dây buôn bán kim cương trái phép, xuyên biên giới với quy mô rất lớn, tính chất rất nghiêm trọng, do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu. Đường dây này thu mua kim cương từ Ấn Độ sau đó tập kết ở Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, ngụ P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Khi kim cương được đưa vào Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (41 tuổi, ngụ P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận kim cương từ Chung để tiếp tục vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Khi khám xét 20 địa điểm buôn bán kim cương trái phép (là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý), lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi buôn bán kim cương trái phép.