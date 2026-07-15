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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 15.7.2026: Vàng miếng SJC 'đắt' hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Giá vàng trong nước tăng cùng kim loại quý thế giới sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát. Dù vậy, vàng trong nước đang cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. ACB tăng giá mỗi lượng vàng miếng 800.000 đồng, mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 300.000 đồng, lên 146 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 147,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng… Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 19,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 15.7.2026: Vàng miếng SJC 'đắt' hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 3 USD mỗi ounce, lên 4.055 USD. Trước đó, trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 15.7), giá kim loại quý đã có biến động mạnh, từ mức 4.020 USD đã tăng vọt lên 4.100 USD rồi sau đó giảm về gần 4.044 USD. Vàng tăng sau khi Mỹ công bố số liệu về lạm phát. Cục Thống kê Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 0,4% trong tháng 6, sau khi tăng 0,5% trong tháng 5. CPI mới thấp hơn dự báo chỉ giảm 0,1% và giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.2020 đến nay. Trong 12 tháng qua, lạm phát chung tăng 3,5%, giảm mạnh so với mức 4,2% của tháng trước. Lạm phát hàng năm cũng thấp hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 3,8%. Trong khi đó, chỉ số CPI cốt lõi, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, không thay đổi trong tháng trước sau khi tăng 0,2% vào tháng 5. Theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng thêm 0,2%. 

Trong 12 tháng qua, lạm phát lõi hàng năm tăng 2,6%, giảm so với mức 2,9% được ghi nhận vào tháng 5. Với lạm phát giảm, các nhà giao dịch đã rút khỏi các đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 28 - 29 tháng 7.

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