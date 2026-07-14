Giá vàng hôm nay 14.7.2026: Giảm 2 ngày liên tiếp, mất hơn 3 triệu đồng

Sáng nay 14.7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng, mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 146,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng giảm ngày thứ 2 liên tiếp ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 5 USD mỗi ounce, xuống 3.997 USD, có thời điểm xuống 3.985 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.7), giá vàng giảm mạnh 60 USD mỗi ounce. Kim loại quý một lần nữa thủng mức 4.000 USD/ounce do các cuộc tấn công tái diễn ở vùng Vịnh. Sự leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng cao. Lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội, với việc Tehran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời ám chỉ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng hơn 3% sau tin tức này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát do năng lượng có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch dự báo khoảng 69% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, tăng so với dự báo 63% hồi tuần trước.