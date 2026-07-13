Giá vàng hôm nay 13.7.2026: Đồng loạt giảm mạnh phiên đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng. ACB cũng giảm mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua 800.000 đồng, xuống 145,5 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 148,9 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý, Công ty Doji mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 41 USD mỗi ounce, xuống 4.080 USD. Vàng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran lại diễn ra. Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu dọc eo biển Hormuz của Iran vào sáng 13.7. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran một mặt tiếp tục duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng song mặt khác có thể khiến lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cũng như phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh và các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, áp lực từ lợi suất thực sẽ giảm bớt, tạo điều kiện để giá vàng hướng trở lại vùng kháng cự 4.180 - 4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại, thị trường sẽ một lần nữa tập trung vào rủi ro lạm phát và khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù vậy, theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới, 45% ngân hàng trung ương dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới. Gần 90% đơn vị tham gia khảo sát cho rằng tổng dự trữ vàng chính thức trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng. Những động thái mua vào thực tế cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn xem vàng là tài sản chiến lược nhằm đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro địa chính trị, tiền tệ - đây chính là yếu tố giúp vàng chống đỡ lại các áp lực từ kinh tế, địa chính trị quốc tế.