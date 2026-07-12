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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 12.7.2026: Người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

An Yến
An Yến
Giá vàng ghi nhận một tuần đi xuống cả trong nước lẫn thế giới khiến người mua lỗ nặng.

Sáng 12.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 149,9 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng sau một tuần. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua lỗ đến 4,5 triệu đồng sau một tuần.

Đáng chú ý, tại một số doanh nghiệp khác, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn cao hơn SJC. Chẳng hạn, Công ty Phú Quý mua vào 145,3 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng, đưa chênh lệch mua - bán lên 3,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào ở mức 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng, chênh lệch đến 4 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu người mua vàng nhẫn tại Doji sau một tuần sẽ lỗ đến 5,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay 12.7.2026: Người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần- Ảnh 1.

Giá vàng giảm suốt tuần khiến người mua vào lỗ gần 6 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận tuần sụt giảm, xuống 4.119,4 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý giảm 54,6 USD. Xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran bùng phát trở lại đã phá vỡ thỏa thuận tạm thời ngừng bắn trước đó. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi xuống.

Dù vậy, vẫn có nhiều dự báo kim loại quý sẽ bật tăng trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 13 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, chiếm 38% nhận định kim loại quý sẽ đi lên. Trong khi đó có 3 người, tương ứng 23% dự báo vàng tiếp tục giảm và cũng có 5 người, chiếm 38% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street thu hút 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 117 người, chiếm 42% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 108 người, tương ứng 38% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và có 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20% nhận định vàng đi ngang trong tuần tới.

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