Giá vàng hôm nay 4.7.2026: Neo giữ ở mức trên 151 triệu đồng

Sáng 4.7, giá vàng trong nước đứng yên bất chấp thế giới duy trì đà tăng. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC vẫn được mua vào 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng như hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Công ty SJC cũng giữ nguyên chiều mua 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng... Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 4.7 đứng yên ở mức bán ra 151,4 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.174 USD/ounce, cao hơn hôm qua 48 USD. Đà phục hồi của vàng diễn ra các phiên liên tiếp sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày 2.7. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức 129.000 việc làm của tháng 5 (đã được điều chỉnh giảm) và thấp hơn dự báo 115.000 việc làm của các chuyên gia do Dow Jones khảo sát. Sau báo cáo này, theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư chỉ dự đoán 53,5% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 so với mức khoảng 65% trước đó.

Tương tự vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 3.7. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 2,9%, lên 62,77 USD/ounce, qua đó ghi nhận mức tăng khoảng 6,7% trong cả tuần.

Trong một báo cáo công bố hôm qua, các chiến lược gia của Ngân hàng OCBC (trụ sở chính tại Singapore) cho biết họ chuyển sang quan điểm "thận trọng nhưng tích cực" đối với vàng. Dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng đã giúp giảm bớt rủi ro Fed tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Vàng có thể tiếp tục phục hồi nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới tiếp tục kìm hãm lợi suất thực và đồng USD. Tuy nhiên, OCBC cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, Fed vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn và rủi ro lạm phát chưa biến mất, do đó nhà đầu tư vẫn cần thận trọng.