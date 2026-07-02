Giá vàng hôm nay 2.7.2026: Bật tăng 2 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 2.7, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào ở mức 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào lên 146 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và chiều bán ra tăng 1,1 triệu đồng, lên 147,5 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 2 triệu đồng khi mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng...

Giá vàng sáng 2.7 tăng vọt lên trên 148 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.053 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 72 USD. Kim loại quý phục hồi sau khi báo cáo việc làm ADP thấp hơn dự báo đã tạo động lực ban đầu. Dữ liệu từ ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo thêm 98,000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 118,000 của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát. Tháng 5 trước đó ghi nhận mức tăng 122,000 việc làm và không được điều chỉnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Kevin Warsh vừa phát biểu rằng kỳ vọng lạm phát cũng như các rủi ro liên quan đến lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, dù ông tiếp tục khẳng định Fed vẫn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Theo nhà phân tích độc lập Tai Wong, áp lực lạm phát đang giảm đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống và thổi luồng sinh khí mới vào thị trường vàng vốn khá trầm lắng. Ông cũng cho rằng, nhiều khả năng vàng đã hình thành vùng đáy ngắn hạn, trừ khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố vào ngày thứ năm vượt xa kỳ vọng.

Về diễn biến tại khu vực Trung Đông, truyền thông quốc tế đưa tin Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha trong ngày hôm qua nhằm thống nhất cơ chế lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz và hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Điều này cũng phần nào hỗ trợ kim loại quý đi lên khi nhà đầu tư bớt lo lắng về lạm phát.