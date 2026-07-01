Giá vàng hôm nay 1.7.2026: Giảm chưa có điểm dừng

Giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giảm 600.000 đồng mỗi lượng, xuống 143,4 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, xuống 144 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, xuống 144 triệu đồng; bán ra giảm 400.000 đồng, còn 145,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý 2 lần giảm giá tổng cộng 600.000 đồng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra 146,3 triệu đồng…

Giá vàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm thêm 27 USD mỗi ounce, xuống 3.981 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 30.6), giá vàng đã lao từ mức 4.064 USD xuống 4.009 USD. Vàng chạm phải kỹ thuật giảm giá và chưa có điểm dừng lại. Tổng cộng, vàng đã mất 740 USD, tương đương 15,5% giá trị trong 50 ngày qua.

Sự điều chỉnh gần đây của giá vàng đã tạo ra cơ hội hấp dẫn cho cả cổ phiếu vàng và cổ phiếu ngành khai thác mỏ, vì các chính phủ và ngân hàng trung ương cuối cùng sẽ không còn sẵn lòng chịu đựng những khó khăn kinh tế. Các nhà kinh tế thế giới cho rằng, các nhà hoạch định chính sách sẽ kiềm chế lãi suất thực thay vì để chi phí vay tăng cao đến mức gây ra khủng hoảng nợ. Sự kết hợp giữa việc kìm hãm tài chính và việc mở rộng tiền tệ liên tục đã biến vàng thành một trong những tài sản tiền tệ dài hạn có hiệu suất tốt nhất trong nửa thế kỷ qua.

Chưa đánh thuế khi mua - bán vàng miếng từ 1.7

Thị trường vàng đang cố gắng thu hút động lực mua mới sau khi Mỹ công bố khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động hàng tháng (JOLTS). Theo Bộ Lao động, số lượng việc làm trống trong tháng 5 (thước đo nhu cầu lao động) không thay đổi ở mức 7,59 triệu, do số liệu tháng 4 đã được điều chỉnh giảm. Dữ liệu thị trường lao động mới nhất khả quan hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự báo số lượng việc làm trống sẽ giảm xuống còn 7,29 triệu. Thông tin mới ra có tác động tiêu cực đến vàng vì thị trường lao động tương đối ổn định cho phép Mỹ tập trung vào việc chống lại áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Do giá tiêu dùng tăng cao, ngân hàng trung ương hiện đã áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ và phát tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất vào cuối năm nay.