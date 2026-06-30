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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 30.6.2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Giá vàng thế giới đã giảm mạnh, xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce. Vàng miếng SJC đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 143,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 146 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng vàng bán ra, còn 145 triệu đồng, mua vào giữ nguyên 143 triệu đồng... Mức trượt giảm của vàng trong 2 ngày đầu tuần khiến những người mua vàng cuối tuần trước nay lỗ khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 142,9 triệu đồng, bán ra 145,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 30.6.2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh 47 USD mỗi ounce, xuống 3.970 USD. Kim loại quý không thể giữ được mức giá trên 4.000 USD/ounce. Vàng giảm do giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khiến các nhà giao dịch tập trung vào rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,377%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm duy trì trên mức 4,10% và sự phục hồi của giá dầu đã giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro lạm phát tiếp tục hoạt động thông qua kênh lãi suất.

Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng trở lại, làm dấy lên nguy cơ lạm phát dẫn đến vàng giảm. Lưu lượng giao thông eo biển Hormuz giảm xuống còn 22 lượt qua lại vào chủ nhật, ngày yếu nhất kể từ khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ chấm dứt xung đột, sau vụ tấn công tàu chở hàng hôm thứ năm và sự cố tàu chở dầu hôm thứ bảy. Mỹ và Iran đã đồng ý hôm chủ nhật ngừng đấu đá và nối lại đàm phán hòa bình, nhưng tuyến đường thủy này vẫn gây khó khăn cho chủ tàu, người thuê tàu và thủy thủ đoàn

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