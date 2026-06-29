Giá vàng hôm nay 29.6.2026: Giảm nửa triệu ngay phiên đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Ngân hàng ACB giảm 500.000 đồng mua vào 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng; Công ty Mi Hồng giảm giá bán 300.000 đồng, xuống 147,7 triệu đồng, trong khi chiều mua vào đứng yên 146 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng, mua vào 144,8 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 144,9 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng…

Giá vàng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 30 USD, xuống 4.062 USD/ounce. Giá vàng đã trải qua một tuần đầy biến động, nhu cầu mua vào giá rẻ và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ban đầu nhường chỗ cho một đợt bán tháo mạnh khác sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn, lạm phát dai dẳng, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất. Các nhà phân tích đã bắt đầu thận trọng, đưa ra hàng loạt dự báo hạ thấp kỳ vọng ngắn hạn về vàng. Kim loại quý vẫn dễ bị tổn thương khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn tăng cao, làm mạnh thêm đồng đô la Mỹ.

Việc Fed tái nhấn mạnh vào ổn định giá cả dường như đang kiềm chế kỳ vọng lạm phát. Thị trường tiếp tục dự đoán một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm, lãi suất thực đã tăng cao, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những thông tin như chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ, số liệu việc làm JOLTS của Mỹ; thị trường Canada đóng cửa nhân dịp Ngày Quốc khánh Canada, số liệu việc làm ADP, Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại Diễn đàn ECB, chỉ số PMI sản xuất ISM; số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ; thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Độc lập.