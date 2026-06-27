Giá vàng 'loay hoay', rủi ro gia tăng

Vàng thế giới xuống đáy, trong nước cao hơn gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng đã giảm 10% trong một tháng qua, khoảng 16 triệu đồng/lượng, có lúc lên tới 25 triệu đồng/lượng. Biến động giá vàng trong ngày 26.6 tăng giảm trong biên độ khoảng 800.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC 4 lần điều chỉnh giá, mua vào từ 143,2 - 144 triệu đồng mỗi lượng, bán ra từ 146,2 - 147 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 143 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. Công ty Doji mua vàng miếng với giá 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng…

Vàng nhẫn có biên độ tăng lớn hơn, từ 200.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua với giá 142,3 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào với giá 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. Công ty SJC mua giá 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng… Sau khi rớt sâu về 3.969,7 USD/ounce, giá vàng tăng vượt qua mức 4.000 USD, lên thẳng 4.037 USD.

Vàng miếng SJC hiện nay đã giảm khoảng 46 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh đạt được hồi tháng 1. Sau đà tăng thần tốc lên mức đỉnh hơn 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã trượt giảm không phanh các tháng sau đó. Kim loại quý thế giới hiện đang thấp hơn so với mức giá đầu năm khoảng 320 USD/ounce.

Chỉ có một tín hiệu khả quan lúc này là lực mua vàng trên thị trường xuất hiện khi giá quay đầu giảm. Đại diện Công ty SJC cho hay, có thời điểm lực bán vàng nhiều hơn, nên những khách đến mua cũng sẽ mua được nhiều vàng hơn so với bình thường. Chẳng hạn, buổi sáng công ty bán cho mỗi người 3 lượng vàng miếng hoặc 1 lượng vàng nhẫn. Đến chiều, công ty không có nguồn hàng nên khách mua vàng miếng phải chờ đợi, còn mua vàng nhẫn xuống còn 3 chỉ.

Giá vàng giảm khoảng 5 triệu đồng so với đầu năm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một điểm lạ là giá vàng thế giới đã giảm khá sâu trong tháng, khoảng 600 USD/ounce (mất giá 13%), quy đổi theo tỷ giá ngân hàng tương đương 19 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 15 triệu đồng/lượng. Cũng vì thế, dù giá vàng thế giới đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay nhưng vàng trong nước vẫn chưa chạm đáy. Mức giá thấp nhất của vàng miếng SJC từ đầu năm đến nay được xác lập vào ngày 11.6 khi giá mua xuống 131 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức hiện nay tới 11 triệu đồng/lượng, đạt 147 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư - Phó giám đốc Khối kinh doanh Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS), cho biết giá vàng giảm mạnh gần đây do USD trên thị trường thế giới tăng giá mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Không những vàng mà các hàng hóa khác cũng giảm mạnh khi các quỹ phòng thủ chuyển dịch vào USD. Tuy nhiên, ông Minh dự báo kim loại quý sẽ không xuống sâu hơn nữa bởi giá USD đã bắt đầu hạ nhiệt.

"Chỉ số lạm phát tại Mỹ tháng 6 kỳ vọng sẽ đi xuống khi xung đột giữa Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, điều này khiến giá dầu đi xuống, tác động đến giá cả hàng hóa cũng xuống theo. So với đầu năm, giá vàng hiện nay đã thấp hơn nên lực mua trên thị trường xuất hiện trở lại dù không nhiều. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá vàng thế giới sẽ tăng trở lại mức 4.800 - 5.000 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, giá vàng sẽ không tăng "bốc đầu" như thời điểm tháng 1 mà sẽ theo hướng tăng giảm dích dắc", ông Nguyễn Thế Minh phân tích.

Rủi ro gia tăng

Sự giảm giá chậm chạp của vàng trong nước những ngày qua đã gia tăng mức đắt đỏ lên 18,5 - 19 triệu đồng/lượng. Điều này khiến những người giữ vàng thêm lo lắng.

Từng mua 1 lượng vàng ở mức giá 160 triệu đồng/lượng cách đây nhiều tháng, chị Phạm Anh (trú tại TP.HCM) tính ra đang lỗ 16 triệu đồng, tương đương bằng một tháng lương của chị. "May mà trước đó tôi có mua 2 lượng ở mức quanh 100 triệu đồng/lượng nên tính giá bình quân cũng vẫn còn lời một ít. Chỉ sợ rằng chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước rút ngắn xuống như lần trước, còn 6 - 7 triệu đồng/lượng thì mức lỗ sẽ gia tăng lên", chị Phạm Anh lo lắng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng kim loại quý thế giới giảm sâu hơn trong nước do giá USD thế giới tăng mạnh hơn. Khi giá có xu hướng tăng lại, khách hàng mua cũng xuất hiện, dẫn đến giá vàng trong nước giảm không nhiều.

"Cung cầu dù nhỏ nhưng khi lệch về hướng nào thì giá sẽ đổ theo hướng đó. Nếu nhiều khách mua, ít khách đến bán thì giá tăng; còn nếu người người bán, ít người mua thì giá sẽ giảm", ông Khánh nói.

Dự báo từ nay đến cuối năm, giá vàng thế giới sẽ tăng trở lại mức 4.800 - 5.000 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, giá vàng sẽ không tăng "bốc đầu" như thời điểm tháng 1 mà sẽ theo hướng tăng giảm dích dắc. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư - Phó giám đốc Khối kinh doanh Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS)

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, giá vàng tiềm ẩn rủi ro cao khi mức chênh lệch giữa trong nước cao hơn thế giới tiến gần 20 triệu đồng/lượng. Yếu tố cung cầu vẫn là rủi ro lớn tác động đến giá mà người mua phải hết sức cẩn trọng. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn chỉnh những quy định liên quan đến vàng, trong đó có việc nhập khẩu vàng nguyên liệu. Khi cơ quan chức năng chính thức cho phép nhập khẩu nguồn nguyên liệu, giá vàng sẽ rút ngắn mức chênh lệch này, lúc này vàng có thể giảm giá.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cũng cho hay vàng thế giới thời gian gần đây xoay quanh mức 4.000 - 4.500 USD/ounce, có lúc xuyên thủng 4.000 USD, cho thấy giá chưa xác định xu hướng khi chưa có những yếu tố hỗ trợ, chưa đủ lực đẩy lên. Đối với thị trường vàng trong nước, sau khi rớt xuống 136 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 6 thì giá thế giới phải giảm mạnh nữa mới có thể kéo trong nước giảm thêm. Tuy nhiên, kim loại quý thế giới chỉ dẫn hướng, vàng trong nước còn phụ thuộc vào cung cầu trong nước.

Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Thế Minh, lực mua trên thị trường hiện nay dù nhỏ nhưng đã đỡ giá khiến vàng không giảm quá sâu như thời điểm giữa tháng 6. Ngoài bị tác động từ giá thế giới, thị trường vàng trong nước chịu sự ảnh hưởng từ cung cầu trên thị trường nên rất khó dự báo. Thế nhưng có thể thấy mức độ rủi ro khi mua vàng trong bối cảnh mức đắt đỏ của vàng trong nước tiến lên sát mức 20 triệu đồng mỗi lượng.