Giá USD hôm nay 26.6.2026: Giảm nhẹ sau đà tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng, còn 25.195 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 2 - 20 đồng nhưng vẫn duy trì ở mức cao kịch trần, Vietcombank mua vào 26.104 - 26.134 đồng, bán ra 26.454 đồng; ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.454 đồng; Vietinbank mua vào 26.064 - 26.114 đồng, bán ra 26.454 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EURO tăng 10 - 20 đồng, còn 29.149 - 29.444 đồng, bán ra 30.686 đồng; bảng Anh tăng 60 đồng, mua vào 33.832 - 34.174 đồng, bán ra 35.268 đồng; đô la Úc tăng 10 đồng, mua vào còn 17.696 - 17.874 đồng, bán ra 18.447 đồng…

Giá USD giảm nhẹ ẢNH: TN

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ sau mức tăng mạnh trước đó, chỉ số USD-Index thêm 0,19 điểm, lên 101,42 điểm. Đồng USD giảm, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba phiên liên tiếp, sau khi hàng loạt số liệu kinh tế mới của Mỹ, trong đó có báo cáo lạm phát, khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đánh dấu mức tăng cao nhất và là lần đầu tiên vượt ngưỡng 4% kể từ tháng 4.2023. Tuy nhiên, số liệu này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát, qua đó phần nào làm giảm lo ngại về khả năng lạm phát tăng nóng hơn dự kiến. Mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ hầu như không bị ảnh hưởng, tăng 0,7% trong tháng 5, cao hơn mức tăng 0,4% của tháng 4 và vượt dự báo 0,6% của các nhà kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed nâng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 vào khoảng 30%, giảm so với mức 34,2% của phiên trước. Đối với cuộc họp tháng 9, khả năng Fed tăng lãi suất cũng giảm từ 65,7% xuống còn 62,1%.