Giá USD hôm nay 25.6.2026: Thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 25.197 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 5 đồng, lên cao kịch trần, Vietcombank mua vào 26.106 - 26.136 đồng, bán ra 26.456 đồng; ACB mua vào 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.456 đồng; Vietinbank mua vào 26.087 0 26.137 đồng, bán ra 26.456 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EURO giảm 10 đồng, còn 29.133 - 29.427 đồng, bán ra 30.668 đồng; bảng Anh giảm 70 đồng, mua vào 33.769 - 34.111 đồng, bán ra 35.203 đồng; đô la Úc giảm 30 đồng, mua vào còn 17.685 - 17.864 đồng, bán ra 18.436 đồng…

Giá USD tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần (từ ngày 15 - 19.6) đạt khoảng 606.269 tỉ đồng, bình quân 121.254 tỉ đồng/ngày, giảm 40.074 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 72% và 22%. Lãi suất USD bình quân có xu hướng biến động nhẹ ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không đổi so với tuần trước và vẫn giữ ở mức 3,63%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,03%/năm xuống mức 3,65%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 0,3 - 4%/năm tùy theo kỳ hạn, điều này khiến tỷ giá USD không bị áp lực tăng cao.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD -Index thêm 0,17 điểm, lên 101,58 điểm. Đồng USD đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp, lên mức cao nhất trong 13 tháng khi thị trường dự đoán khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Khả năng Fed tăng lãi suất đã gia tăng kể từ sau cuộc họp chính sách tuần trước, khi những phát biểu gần đây của một số quan chức Fed cho thấy ngân hàng trung ương vẫn tập trung kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ nhìn chung duy trì được sự ổn định. Đợt suy giảm của thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu, cũng làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Những bất ổn kéo dài liên quan đến thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran cũng góp phần hỗ trợ đồng USD, mặc dù giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột nổ ra, sau khi xuất hiện tín hiệu cho thấy nhiều tàu chở dầu chuẩn bị di chuyển qua eo biển Hormuz.