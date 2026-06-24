Giá USD hôm nay 24.6.2026: Duy trì đà tăng đẩy euro, bảng Anh sụt giảm

Sáng 24.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.192 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản lên 26.131 đồng, bán ra 26.451 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua; Ngân hàng ACB cũng tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.140 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.451 đồng...

Một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 132 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.478 đồng, bán ra còn 30.722 đồng; yen Nhật giảm 0,02 đồng khi mua chuyển khoản 158,81 đồng và bán ra xuống 167,21 đồng; bảng Anh cũng giảm 121 đồng, đưa giá mua chuyển khoản còn 34.196 đồng, bán ra 35.291 đồng...

Giá USD sáng 24.6 tiếp tục đà tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn giữ đà tăng. Chỉ số USD-Index lên 101,45điểm, tăng 0,42 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã lên mức cao nhất trong hơn một năm khi kỳ vọng ngày càng tăng về tín hiệu diều hâu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang làm lu mờ những diễn biến tích cực ở Trung Đông. Mặc dù giá dầu đã giảm mạnh sau khi đàm phán Mỹ - Iran có nhiều tín hiệu tốt nhưng chính sách tiền tệ của Fed với dự báo có thể tăng lãi suất 1 lần trong năm nay đã khiến USD được thúc đẩy đi lên. Chủ tịch Kevin Warsh cũng đưa ra nhiều sự thay đổi cho ngân hàng trung ương và tuyên bố thành lập năm lực lượng đặc nhiệm để xem xét các hoạt động trọng tâm của chính sách tiền tệ.

Điều này cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất của Mỹ tăng 5 điểm cơ bản lên 4,232%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm chuẩn dài hạn tăng 6 điểm cơ bản lên 4,512%. Ngân hàng Bank of America hôm qua cho biết không còn mong đợi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của Fed cho đến năm 2028.

Trong khi đó, Mỹ đã có sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran và khẳng định rằng eo biển Hormuz quan trọng đã mở. Tổng thống Donald Trump tuần trước đã ký một biên bản ghi nhớ với Iran trong chuyến thăm Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7...