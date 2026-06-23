Giá USD hôm nay 23.6.2026: Đô tự do giữ đà tăng

Sáng 23.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.189 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản lên 26.128 đồng, bán ra 26.448 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua; Ngân hàng ACB cũng tăng 6 đồng ở chiều bán ra, lên 26.448 đồng nhưng vẫn giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.130 đồng…

Giá USD tự do hiện được mua vào 26.510 đồng và bán ra 26.610 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 23.6 duy trì đà tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng mạnh. Chỉ số USD-Index lên 101,03 điểm, tăng 0,26 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh nhảy vọt khi đàm phán Mỹ - Iran có nhiều tín hiệu tích cực. Đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Mỹ - Iran đã kết thúc vào sáng qua với việc các bên nhất trí thành lập "cơ chế giảm xung đột", theo AP dẫn tuyên bố chung từ hai nước trung gian Pakistan và Qatar. Hai bên nhất trí về lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, với các cuộc họp kỹ thuật sẽ được tiếp tục suốt tuần tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock (Thụy Sĩ). Còn đài NBC News dẫn tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan nhận định, phiên đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ diễn ra theo hướng "tích cực" và "mang tính xây dựng"...

Trong tuần này, các nhà đầu tư chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 25.6 (theo giờ Mỹ). Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Theo khảo sát của FactSet, PCE lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - được dự báo tăng so với tháng trước đó. Nhà đầu tư hiện đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ số liệu lạm phát nào có thể báo hiệu Fed sẽ sớm quay lại chu kỳ thắt chặt chính sách. Nếu lãi suất lên cao thì đồng USD cũng sẽ được hưởng lợi.