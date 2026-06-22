Giá USD hôm nay 22.6.2026: Đô tiếp tục tăng cùng chiều bảng Anh

Sáng 22.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.183 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương tự như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.122 đồng, bán ra 26.442 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.130 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.442 đồng…

Giá USD sáng 22.6 duy trì đà tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm sáng đầu tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 12 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.690 đồng, bán ra còn 30.942 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,54 đồng khi mua chuyển khoản 158,85 đồng và bán ra xuống 167,25 đồng. Riêng bảng Anh ngược chiều tăng 3 đồng khi mua chuyển khoản 34.234 đồng, bán ra lên 35.330 đồng...

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều khi chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 100,77 điểm như cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm sau báo cáo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Nhiều quan chức của Fed bày tỏ quan điểm về chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể cần phải tăng lãi suất một lần trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự đoán 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Các nhà phân tích Phố Wall đã duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn đối với USD, gây áp lực lên các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, hiện vẫn không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran. Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán hai bên về một hiệp ước để chấm dứt xung đột Trung Đông đã bị hoãn vô thời hạn. Hôm 20.6, Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công mới vào miền nam Lebanon dù đã đồng ý mở lại eo biển này theo thỏa thuận sơ bộ đã ký với Mỹ hôm 17.6. Điều này khiến nhà đầu tư vẫn lựa chọn USD làm tài sản trú ẩn an toàn.