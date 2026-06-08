Giá USD hôm nay 8.6.2026: Giữ đà tăng khi euro, bảng Anh giảm sâu

Sáng 8.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.150 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 3 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.127 đồng, bán ra 26.407 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.140 đồng và cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.407 đồng…

Ngược chiều USD, nhiều ngoại tệ khác đều đi xuống. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 215 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.888 đồng, bán ra còn 31.149 đồng; bảng Anh giảm 203 đồng khi mua chuyển khoản 34.586 đồng, bán ra 35.694 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,42 đồng khi mua chuyển khoản 160,11 đồng và bán ra xuống 168,57 đồng...

Giá USD sáng 8.6 tiếp đà tăng trong khi euro và bảng Anh giảm mạnh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đi ngang khi xoay quanh 100,07 điểm. Đà tăng giá của đồng bạc xanh được cho là nhờ báo cáo việc làm của Mỹ tháng 5 mạnh hơn kỳ vọng, củng cố thêm nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD trên thị trường. Một số nhà phân tích cho rằng, Fed dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh có thể không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, thậm chí có khả năng duy trì hoặc nâng lãi suất nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ngay lập tức, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,535%/năm, kéo dòng tiền rời khỏi các tài sản rủi ro và cả vàng.

Bên cạnh đó, các diễn biến địa chính trị cũng là yếu tố tác động đến thị trường. Diễn biến quân sự mới và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran tại khu vực Trung Đông đã khiến thị trường trở nên thận trọng, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng USD. Dù vậy, các nhà phân tích tại ING cho rằng, việc thiếu vắng một đợt tăng giá dầu đáng kể đã ngăn đồng USD tăng mạnh hơn nữa, dù bối cảnh kinh tế vĩ mô ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bạc xanh...