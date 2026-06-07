Giá USD hôm nay 7.6.2026: Đô Mỹ tăng vọt đẩy euro lao dốc

Sáng 7.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.124 đồng, bán ra 26.404 đồng, tăng 9 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB tăng 30 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.140 đồng và cũng tăng 9 đồng ở chiều bán ra, lên 26.404 đồng…

Ngược chiều USD, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 65 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 30.094 đồng, bán ra 31.364 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 22 đồng khi mua chuyển khoản 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,58 đồng khi mua chuyển khoản 160,50 đồng và bán ra xuống 168,99 đồng...

Giá USD ngày 6.7 ghi nhận tăng mạnh sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng mạnh. Chỉ số USD-Index lên 100,07 điểm, tăng 1,13 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong vòng hơn 1 tháng qua khi hàng loạt số liệu kinh tế tích cực của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường ngày càng tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài và chi phí vốn khó giảm. Đặc biệt sau khi báo cáo do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5.6 cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5 đã tăng thêm 172.000, cao hơn nhiều số liệu được Reuters khảo sát trước đó với dự báo nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 5. Động lực tăng giá của đồng USD càng được củng cố khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên.

Đồng USD mạnh lên đã gây áp lực đối với nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng yen Nhật tiếp tục suy yếu và nhiều lần vượt ngưỡng 160 yen/USD, khiến giới chức Nhật Bản phải phát đi các cảnh báo về nguy cơ biến động quá mức trên thị trường ngoại hối. Đồng euro và bảng Anh cũng giảm giá so với USD do chênh lệch triển vọng tăng trưởng và chính sách tiền tệ giữa Mỹ với châu Âu ngày càng rõ nét...