Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.6.2026: Đô Mỹ tăng vọt đẩy euro lao dốc

An Yến
An Yến
07/06/2026 07:32 GMT+7

Giá USD tăng mạnh trên thị trường thế giới kéo thị trường trong nước tiếp tục đi lên.

Sáng 7.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.124 đồng, bán ra 26.404 đồng, tăng 9 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB tăng 30 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.140 đồng và cũng tăng 9 đồng ở chiều bán ra, lên 26.404 đồng…

Ngược chiều USD, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 65 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 30.094 đồng, bán ra 31.364 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 22 đồng khi mua chuyển khoản 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,58 đồng khi mua chuyển khoản 160,50 đồng và bán ra xuống 168,99 đồng...

Giá USD hôm nay 7.6.2026: Đô Mỹ tăng vọt đẩy euro lao dốc- Ảnh 1.

Giá USD ngày 6.7 ghi nhận tăng mạnh sau một tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng mạnh. Chỉ số USD-Index lên 100,07 điểm, tăng 1,13 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong vòng hơn 1 tháng qua khi hàng loạt số liệu kinh tế tích cực của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường ngày càng tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài và chi phí vốn khó giảm. Đặc biệt sau khi báo cáo do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5.6 cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5 đã tăng thêm 172.000, cao hơn nhiều số liệu được Reuters khảo sát trước đó với dự báo nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 5. Động lực tăng giá của đồng USD càng được củng cố khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên.

Đồng USD mạnh lên đã gây áp lực đối với nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng yen Nhật tiếp tục suy yếu và nhiều lần vượt ngưỡng 160 yen/USD, khiến giới chức Nhật Bản phải phát đi các cảnh báo về nguy cơ biến động quá mức trên thị trường ngoại hối. Đồng euro và bảng Anh cũng giảm giá so với USD do chênh lệch triển vọng tăng trưởng và chính sách tiền tệ giữa Mỹ với châu Âu ngày càng rõ nét...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 6.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm

Giá USD hôm nay 6.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm

Kết thúc tuần, các ngân hàng tăng nhẹ giá USD, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng khoảng 1%. Mỹ công bố số liệu việc làm tăng mạnh khiến USD tăng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro yen Nhật Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận