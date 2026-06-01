Giá USD hôm nay 1.6.2026: Tiếp tục đi lên cùng chiều euro

Sáng nay (1.6), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.138 đồng, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng giảm tương tự. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng khi mua chuyển khoản 26.114 đồng, bán ra 26.394 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng và cũng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.394 đồng…

Cùng chiều USD, giá euro cũng nhích nhẹ 1 đồng như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 30.158 đồng, bán ra 31.430 đồng; bảng Anh tăng 64 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.824 đồng, bán ra 35.939 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,18 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 160,38 đồng và bán ra 169,39 đồng...

Giá USD sáng 1.6 nhích nhẹ cùng chiều euro ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng trở lại sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index lên 99,06 điểm, tăng 0,15 điểm so với hôm qua. trong tuần qua, giá USD chịu áp lực đi xuống khi các dấu hiệu đàm phán giữa Mỹ và Iran có nhiều tiến triển. Thông tin này làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn như USD. Thế nhưng mới nhất, phía Mỹ và Iran đều lưu ý các nỗ lực đàm phán hòa bình có thể sẽ không sớm mang lại kết quả và có nguy cơ đổ vỡ. Báo The New York Times và trang tin Axios hôm qua lần lượt đưa tin Tổng thống Donald Trump đã gửi lại cho Iran một đề xuất đàm phán mới với những điều khoản khó khăn hơn cho phía Tehran. Hiện vẫn chưa rõ nội dung cụ thể nhưng The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, những thay đổi mà ông Trump đưa ra có thể nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán bằng cách gia tăng sức ép buộc Iran chấp nhận khung thỏa thuận hiện tại.

Song song, lập trường thận trọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến đồng USD đánh mất sức hấp dẫn. Mặc dù kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng vững chắc nhờ thị trường lao động tích cực, các quan chức Fed lo ngại chiến sự tại Trung Đông trước đó đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, tạo rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và gây áp lực trực tiếp lên chi tiêu tiêu dùng.