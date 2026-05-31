Giá USD hôm nay 31.5.2026: Duy trì đà tăng trong khi yen Nhật đi xuống

Sáng 31.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.115 đồng, bán ra 26.395 đồng, giảm 45 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB giảm 60 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 26.110 đồng nhưng cũng tăng 5 đồng ở chiều bán ra, lên 26.395 đồng…

Cùng chiều USD, đồng euro cũng tăng sau một tuần. Cụ thể, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 30.156 đồng, bán ra 31.429 đồng, tăng 7 đồng sau một tuần. Ngược lại, bảng Anh giảm 71 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.762 đồng, bán ra 35.875 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,31 đồng khi mua chuyển khoản 161,05 đồng và bán ra xuống 169,57 đồng...

Giá USD thế giới quay đầu giảm sau một tuần. Chỉ số USD-Index xuống 98,94 điểm, giảm 0,38 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đi xuống khi Mỹ và Iran đã tạm thời đạt được đồng thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng qua Eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn phát đi tín hiệu duy trì lập trường thận trọng với chính sách tiền tệ, qua đó tiếp tục hỗ trợ vị thế của đồng USD. Chủ tịch Fed khu vực New York - John Williams cho biết, định hướng chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng tăng trưởng và các rủi ro phát sinh. Nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, thị trường lao động duy trì trạng thái tích cực và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có tác động dài hạn tới năng suất của nền kinh tế.

Trên thị trường ngoại hối, giới đầu tư cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cặp tỷ giá USD/JPY khi đồng USD tiến sát ngưỡng 160 yen/USD. Đây không chỉ là ngưỡng tâm lý mà còn mang ý nghĩa chính trị và kinh tế lớn, bởi nhà chức trách Nhật Bản nhiều lần can thiệp để ngăn đồng yen mất giá quá mạnh...