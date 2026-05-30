Giá USD hôm nay 30.5.2026: Ngân hàng tiếp tục giảm giá mua

Vietcombank giảm giá USD ở chiều mua vào thêm 10 đồng, xuống 26.085 - 26.115 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 26.395 đồng. ACB giảm giá mua USD thêm 30 đồng, xuống 26.080 - 26.110 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức kịch trần 26.395 đồng. Vietinbank giảm giá mua USD 180 đồng, xuống 25.945 đồng, bán 26.395 đồng… Giá mua và bán USD trong ngân hàng gia tăng chênh lệch lên 280 - 310 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR mất 40 đồng, mua vào còn 29.855 - 30.156 đồng, bán ra 31.429 đồng; bảng Anh giảm 120 đồng, còn 34.414 - 34.762 đồng chiều mua vào, bán ra 35.875 đồng…

Giá mua USD tại ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index mất 0,11 điểm, xuống 98,91 điểm. Đồng USD giảm tuần thứ 2 liên tiếp sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, cũng như nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của Reuters, thỏa thuận được đề xuất này sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và cho phép các tàu thuyền nối lại hoạt động qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi các nhà đàm phán tiếp tục giải quyết những vấn đề còn bất đồng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, đồng bạc xanh đã tăng giá mạnh khi xung đột bùng phát nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và việc nền kinh tế Mỹ ít chịu tác động trực tiếp từ lạm phát do giá năng lượng tăng.

Các ngoại tệ khác tăng so với USD. Đồng EUR tăng 0,12%, lên mức 1,1662 USD/EUR và đang trên đà ghi nhận một tuần tăng giá. Bảng Anh tăng 0,18%, lên 1,3466 USD/bảng. Đô la Úc tăng 0,31%, lên 0,7184 USD. Đô la New Zealand tăng gần 0,85%, lên 0,5985 USD sau khi chạm mức cao nhất trong hơn ba tháng, tiếp nối đà tăng gần đây, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng lãi suất. Trong khi đó, yen Nhật giao dịch ở mức 159,27 yen/USD, tiếp tục duy trì gần ngưỡng 160 yen/USD, mức được xem là có thể kích hoạt các biện pháp can thiệp từ giới chức Nhật Bản.