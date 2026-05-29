Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 29.5.2026: Ngân hàng giảm chiều mua, tăng chiều bán ra

Thanh Xuân
29/05/2026 08:56 GMT+7

Ngân hàng giảm giá mua USD mạnh hơn so với bán ra khiến gia tăng mức chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng, lên 25.139 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giảm trái chiều giữa giá mua và bán USD. Vietcombank giảm giá mua 18 đồng, xuống 26.095 - 26.125 đồng; bán ra tăng 2 đồng, lên 26.395 đồng. ACB giảm giá mua vào 10 đồng, xuống 26.110 - 26.140 đồng; bán ra tăng 2 đồng, lên 26.393 đồng. Vietinbank giảm 10 đồng giá mua vào, còn 26.125 đồng; bán ra tăng 2 đồng, lên 26.393 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD của các nhà băng tăng lên 250 - 300 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 80 đồng, mua vào lên 29.892 - 30.193 đồng, bán ra 31.467 đồng; bảng Anh tăng 75 đồng, lên 34.484 - 34.832 đồng chiều mua vào, bán ra 35.984 đồng…

Ngân hàng tăng giá bán USD

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,21 điểm, xuống 99 điểm. USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, trong suốt ba tháng xung đột vừa qua, đã có nhiều thông tin tương tự nhưng chưa thể dẫn tới việc chấm dứt chiến sự hoàn toàn. USD thường tăng giá khi thị trường lo ngại cuộc đối đầu sẽ kéo dài, nhưng lại suy yếu mỗi khi xuất hiện tín hiệu cho thấy căng thẳng có thể hạ nhiệt.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) Mỹ tăng 0,4% trong tháng 4 so với tháng trước, sau khi tăng mạnh 0,7% trong tháng 3. Tuy nhiên, lạm phát PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong tháng 4, thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng trước đó. Lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột với Iran, qua đó cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Dữ liệu lạm phát PCE lõi dịu hơn đôi chút và tăng trưởng cũng yếu hơn phần nào phát đi tín hiệu rằng Fed có thể bớt cứng rắn hơn với chính sách duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, điều này phần nào hỗ trợ tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường.

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng

Lãi suất tiền đồng vay giữa các nhà băng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ từ 0,1 - 0,6%/năm, nâng tổng mức tăng so với cuối tuần trước lên khoảng 1%. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hỗ trợ thanh khoản qua thị trường mở.

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ Lãi suất
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
