Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng quay đầu giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/06/2026 17:42 GMT+7

Sau khi tăng mạnh gần mức 11%/năm, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng quay đầu giảm mạnh sau đó.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 2.6 giảm từ 0,2 - 5%/năm so với ngày trước đó. Lãi suất kỳ hạn qua đêm từ mức 10,66%/năm xuống 6,54%/năm; 1 tuần từ 9,77%/năm xuống 7,11%/năm; 2 tuần từ 8%/năm xuống 7,18%/năm; 1 tháng từ 7,53%/năm xuống 7,48%/năm… Doanh số giao dịch lớn tập trung ở kỳ hạn qua đêm với 809.966 tỉ đồng; 1 tuần tăng lên 18.560 tỉ đồng; 2 tuần lên 2.910 tỉ đồng; 1 tháng lên 2.580 tỉ đồng…

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng quay đầu giảm- Ảnh 1.

Ảnh: TN

Lãi suất tiền đồng bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần (từ ngày 25 - 29.5) có xu hướng tăng so với tuần trước đó từ 0,44 - 1,26%/năm, dao động từ 7,26 - 8,5%/năm. Doanh số giao dịch bằng VND đạt xấp xỉ 4,758 triệu tỉ đồng, bình quân 951.644 tỉ đồng/ngày, tăng 123.310 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 706.870 tỉ đồng, bình quân 141.374 tỉ đồng/ngày, giảm 23.076 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (91% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (7% tổng doanh số giao dịch VND).

Lãi suất tiền đồng hiện cao hơn lãi suất USD, 2,8 - 3,7%/năm. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Các ngân hàng giảm giá USD 47 đồng trong tuần trước, xuống 26.115 đồng/USD chiều mua vào, bán ra 26.395 đồng.

Nhà điều hành đã thực hiện bơm tiền liên tục trên thị trường mở. Ngày 4.6, các thành viên trúng thầu 3.000 tỉ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm.

Tin liên quan

Sẽ đóng tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' 3 năm trở lên

Sẽ đóng tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' 3 năm trở lên

Quy định này được đề cập tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Lãi suất liên ngân hàng lên gần 11%/năm

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất ngân hàng Tiền đồng USD Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận