Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng quay đầu giảm

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 2.6 giảm từ 0,2 - 5%/năm so với ngày trước đó. Lãi suất kỳ hạn qua đêm từ mức 10,66%/năm xuống 6,54%/năm; 1 tuần từ 9,77%/năm xuống 7,11%/năm; 2 tuần từ 8%/năm xuống 7,18%/năm; 1 tháng từ 7,53%/năm xuống 7,48%/năm… Doanh số giao dịch lớn tập trung ở kỳ hạn qua đêm với 809.966 tỉ đồng; 1 tuần tăng lên 18.560 tỉ đồng; 2 tuần lên 2.910 tỉ đồng; 1 tháng lên 2.580 tỉ đồng…

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Lãi suất tiền đồng bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần (từ ngày 25 - 29.5) có xu hướng tăng so với tuần trước đó từ 0,44 - 1,26%/năm, dao động từ 7,26 - 8,5%/năm. Doanh số giao dịch bằng VND đạt xấp xỉ 4,758 triệu tỉ đồng, bình quân 951.644 tỉ đồng/ngày, tăng 123.310 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 706.870 tỉ đồng, bình quân 141.374 tỉ đồng/ngày, giảm 23.076 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (91% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (7% tổng doanh số giao dịch VND).

Lãi suất tiền đồng hiện cao hơn lãi suất USD, 2,8 - 3,7%/năm. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Các ngân hàng giảm giá USD 47 đồng trong tuần trước, xuống 26.115 đồng/USD chiều mua vào, bán ra 26.395 đồng.

Nhà điều hành đã thực hiện bơm tiền liên tục trên thị trường mở. Ngày 4.6, các thành viên trúng thầu 3.000 tỉ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm.