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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 6.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/06/2026 08:49 GMT+7

Kết thúc tuần, các ngân hàng tăng nhẹ giá USD, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng khoảng 1%. Mỹ công bố số liệu việc làm tăng mạnh khiến USD tăng mạnh.

Kết thúc tuần qua, các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào 26.094 - 26.124 đồng, bán ra 26.404 đồng. ACB mua vào giảm 10 đồng, còn 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.404 đồng. Vietinbank mua vào 26.135 đồng, bán ra 26.404 đồng… Giá bán USD của các ngân hàng tăng luôn duy trì cao ở mức kịch trần. 

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng ghi nhận mức giảm trong tuần. Tại Vietcombank, giá EURO giảm 120 đồng, mua vào 29.793 - 30.094 đồng, bán ra 31.364 đồng; bảng Anh giảm 120 đồng, mua vào 34.453 - 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng…

Giá USD hôm nay 6.6.2026: Thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số việc làm - Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD 10 đồng trong tuần qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhanh trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,66 điểm, lên 100,07 điểm. Đồng USD tăng giá và đang hướng tới mức tăng hơn 1% trong cả tuần sau khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận thêm một tháng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 5. Theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố, số việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 172.000 trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 5, sau khi tăng 115.000 việc làm trong tháng 4.

Số liệu việc làm tích cực đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh so với yen Nhật, trong bối cảnh đồng tiền này liên tục thử thách ngưỡng tâm lý 160 yen/USD trong tuần qua. Diễn biến này đã khiến giới chức Nhật Bản đưa ra những cảnh báo cứng rắn, trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố, đồng EUR suy yếu đáng kể so với USD. Đồng tiền chung châu Âu giảm 0,75%, xuống 1,152 USD/EUR, bất chấp kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể nâng lãi suất tối đa ba lần trong năm nay. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,64%, xuống 1,33 USD/bảng.

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