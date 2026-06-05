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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 5.6.2026: Ngân hàng tăng giá bán kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/06/2026 08:50 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ, riêng giá bán lên mức kịch trần. Trong khi đó, giá đồng bạc xanh thế giới giảm nhẹ.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 25.145 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng giá USD, Vietcombank mua vào với giá 26.094 - 26.124 đồng, bán ra 26.404 đồng. ACB mua vào giảm 10 đồng, còn 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.404 đồng. Vietinbank mua vào 26.135 đồng, bán ra 26.404 đồng… Giá bán USD của các ngân hàng tăng lên mức cao kịch trần. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EURO tăng 7 đồng, mua vào còn 29.793 - 30.094 đồng, bán ra 31.364 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, mua vào 34.453 - 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng…

Giá USD hôm nay 5.6.2026: Ngân hàng tăng giá bán kịch trần - Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,1 điểm, xuống  99,43 điểm. Đồng USD rời khỏi mức cao nhất trong hai tháng khi sự lạc quan gia tăng về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, dù vậy thị trường vẫn cảnh giác trước nguy cơ can thiệp của giới chức Nhật Bản sau khi đồng yen chạm ngưỡng quan trọng 160 yen/USD. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tiếp tục củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 6 khi chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống lạm phát. Cú sốc năng lượng do xung đột với Iran gây ra đang làm gia tăng rủi ro giá cả và mở đường cho việc tăng chi phí vay vốn trong tương lai.

Các ngoại tệ khác tăng so với USD. Đồng EUR tăng 0,15%, lên mức 1,1616 USD/EUR. Khảo sát của Reuters dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nâng lãi suất tiền gửi lên 2,25% vào ngày 11.6 nhằm kiềm chế lạm phát. Bảng Anh tăng 0,05%, lên mức 1,345 USD. Đồng đô la Úc, vốn nhạy cảm với tâm lý rủi ro của thị trường, giảm 0,13%, xuống 0,714 USD.

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