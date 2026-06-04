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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 4.6.2026: Tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/06/2026 08:48 GMT+7

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh khi xung đột Trung Đông trở nên căng thẳng. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng ở mức 25.145 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi, Vietcombank mua vào 26.092 - 26.122 đồng, bán ra 26.402 đồng; ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.402 đồng; Vietinbank mua vào 26.145 đồng, bán ra 26.402 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD lên 280 - 310 đồng. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EURO giảm 60 đồng, mua vào 29.787 - 30.088 đồng, bán ra 31.358 đồng; giá bảng Anh giảm 100 đồng, mua vào 34.453 - 34.801 đồng, bán ra 35.916 đồng…

Giá USD hôm nay 4.6.2026: Tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang- Ảnh 1.

Ngân hàng giữ giá USD đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,32 điểm, lên 99,54 điểm. Những diễn biến mới nhất tại Trung Đông đã làm gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn, bao gồm USD, qua đó tạo thêm áp lực lên yen Nhật và nhiều đồng tiền chủ chốt khác trên thị trường ngoại hối. 

Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng trong khu vực. Đáp lại, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Vì thế, các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Iran và Mỹ vẫn đang rơi vào bế tắc, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Đồng USD thường tăng giá mỗi khi xung đột leo thang, nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và việc nền kinh tế Mỹ ít nhạy cảm hơn với các cú sốc giá năng lượng. Trong khi đó, yen Nhật thường chịu áp lực giảm giá khi giá dầu tăng do Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Đồng yen giảm xuống ngưỡng tâm lý quan trọng 160 yen/USD, mức mà giới chức Nhật Bản từng nhiều lần can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Diễn biến này đã xóa sạch mức tăng mà đồng yen đạt được sau đợt can thiệp trị giá 11.700 tỉ yen (tương đương 73 tỉ USD) của Tokyo cách đây một tháng nhằm nâng đỡ đồng tiền đang suy yếu.

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