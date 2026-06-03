Giá USD hôm nay 3.6.2026: Neo cao đẩy euro và yen Nhật đi xuống

Sáng 3.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.145 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương tự như Ngân hàng Vietcombank cộng 4 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.122 đồng, bán ra 26.402 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.150 đồng và tăng 4 đồng ở chiều bán ra, lên 26.402 đồng…

Ngược lại, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 9 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.142 đồng, bán ra 31.414 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,85 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 160,56 đồng và bán ra còn 169,05 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 30 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.899 đồng, bán ra 36.016 đồng...

Giá USD sáng 3.6 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn giữ đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 99,24 điểm, tăng 0,04 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn đi lên khi căng thẳng tại Iran tiếp tục leo thang sau khi có nguồn tin cho thấy Iran đã triển khai bổ sung thủy lôi tại eo biển Hormuz trong tuần trước. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Iran "vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng". Một nguồn tin ở Trung Đông của CNN cũng xác nhận, hòa đàm Mỹ - Iran đã được nối lại. Không những thế, ông Trump còn chia sẻ với ABC News rằng Mỹ có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Iran "vào tuần tới" để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Nhiều nhà phân tích quốc tế nói đến hiện tại vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa ngã ngũ trong cuộc khủng hoảng tại khu vực Trung Đông. Vì vậy, đồng USD vẫn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến được công bố, bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào hôm nay (theo giờ Mỹ) và báo cáo việc làm chính thức của Mỹ vào ngày 5.6. Các số liệu này có thể giúp nhà đầu tư tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang (Fed).