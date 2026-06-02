Giá USD hôm nay 2.6.2026: Đô tự do giữ đà tăng

Sáng 2.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.141 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 4 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.118 đồng, bán ra 26.398 đồng; Ngân hàng ACB tăng 30 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.140 đồng và tăng 4 đồng ở chiều bán ra, lên 26.398 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do cũng tăng nhẹ khi được mua vào 26.240 đồng, bán ra 26.340 đồng, cao hơn hôm qua 5 đồng.

Giá USD sáng 2.6 tiếp tục tăng ẢNH:NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 99,20 điểm, tăng 0,14 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh bật tăng khi chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa ngừng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng giao tranh. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và có một "cuộc điện đàm rất tốt" thông qua các đại diện giấu tên của Hezbollah. Thế nhưng, ngay sau đó, hãng Thông tấn quốc gia Lebanon ngày 1.6 đưa tin về các cuộc tấn công của Israel vào một số khu vực phía nam và theo AFP thì "một vụ nổ rất dữ dội" đã làm rung chuyển thị trấn Debbine.

Giá dầu tiếp tục tăng, làm dấy lên lo ngại xung đột Iran có thể khiến áp lực lạm phát gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất để kiềm chế đà tăng giá. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo khoảng 56% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần từ nay đến cuối năm. Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange nhận định trên CNBC rằng, việc kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng, trừ khi lợi suất trái phiếu ngừng tăng và lãi suất bắt đầu ổn định hoặc giảm xuống.



