Giá vàng hôm nay 26.6.2026: Bật tăng lên sát 147 triệu đồng

Sáng 26.6, giá vàng trong nước bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, bán ra 146,8 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng khi được mua vào lên 143,7 triệu đồng, bán ra 146,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 700.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 143,7 triệu đồng và bán ra 146,7 triệu đồng…

Giá vàng sáng 26.6 bật tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới hồi phục, đạt 4.015 USD/ounce. So với một ngày trước đó, giá vàng thế giới tăng 19 USD. Kim loại quý bật tăng trở lại do đồng USD giảm giá sau khi lạm phát của Mỹ lên cao. Bộ Thương mại Mỹ hôm qua công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tính đến hết tháng 5 tăng 4,1% trong vòng 12 tháng, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 4% kể từ tháng 4.2023. Con số này đúng với dự báo của các chuyên gia do Reuters khảo sát. Còn so với tháng 4, chỉ số này tăng 0,4%. Dù lạm phát diễn biến phức tạp nhưng các dữ liệu khác được công bố cùng ngày cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có vị thế tương đối vững vàng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1/2026 được điều chỉnh tăng lên 2,1% (tốc độ đã chuẩn hóa theo năm), cao hơn hai ước tính trước đó là 1,6% và 1,7%. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, sự điều chỉnh này chủ yếu phản ánh việc giảm số liệu nhập khẩu. Song song, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20.6 giảm xuống còn 215.000, thấp hơn 12.000 đơn so với tuần trước và tốt hơn mức dự báo 223.000 đơn.

Sau khi báo cáo được công bố, đồng USD quay đầu đi xuống và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm nhẹ. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, phát biểu trên CNBC rằng dữ liệu PCE nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đây là một trong những lý do khiến giá vàng giữ được sự ổn định trong phiên hôm nay...