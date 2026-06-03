Lạm phát tăng hơn 4%, nhập siêu gần 14 tỉ USD

35,3% hộ gia đình ảnh hưởng do giá cả tăng cao

Theo thông tin Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay 3.6, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,29% so với tháng trước do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng; giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng tăng.

35,3% hộ gia đình đánh giá đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,96% (tác động làm tăng CPI chung 0,22 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: giá thuê nhà tăng 0,71%; giá điện sinh hoạt tăng 2,38%; giá nước sinh hoạt tăng 1,41%...

Nhóm giao thông tăng 0,83% (tác động làm CPI chung tăng 0,08 điểm phần trăm), chủ yếu do: chỉ số giá xăng tăng 2,12%; phí học bằng lái xe tăng 0,82%...

Nếu so cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5 tăng 5,60%, CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung.

Lý do, giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Ở khía cạnh tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong 5 tháng đầu năm nay, Cục Thống kê cho biết, 35,3% hộ gia đình đánh giá đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

Nhập siêu hơn 5 tỉ USD trong tháng 5

Về xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 5, tổng kim ngạch đạt 99,07 tỉ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng qua, con số này là 445,12 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa nhập khẩu 5 tháng qua chủ yếu là tư liệu sản xuất ẢNH: ĐAN THANH

Tính riêng xuất khẩu, kim ngạch trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm là 46,93 tỉ USD và 215,66 tỉ USD, lần lượt tăng 18% và 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng qua, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 69,3%).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã chi 52,14 tỉ USD để nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm lên 229,46 tỉ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất với 215,99 tỉ USD, chiếm 94,1%.

5 tháng qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,6 tỉ USD. Xuất siêu sang Mỹ đạt 60,4 tỉ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch đạt 92,6 tỉ USD trong 5 tháng. Nhập siêu từ thị trường này lên tới 62,5 tỉ USD, tăng 36,4%.

Theo số liệu sơ bộ, tháng 5, Việt Nam nhập siêu 5,21 tỉ USD, nâng tổng mức nhập siêu 5 tháng qua lên 13,8 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,1 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,76 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,96 tỉ USD.

Một số mặt hàng nhập siêu cao gồm: điện tử, máy tính và linh kiện nhập siêu 32 tỉ USD; xăng dầu nhập siêu 4,3 tỉ USD; chất dẻo nguyên liệu nhập siêu 4,1 tỉ USD; than các loại nhập siêu 3,6 tỉ USD; dầu thô nhập siêu 2,9 tỉ USD; hóa chất nhập siêu 2,7 tỉ USD.

Nhập siêu tăng mạnh, song nhiều chuyên gia kinh tế phân tích, phần lớn kim ngạch nhập khẩu gia tăng thuộc nhóm tư liệu sản xuất, là đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu nên không quá đáng lo.

Dù vậy, theo TS Vũ Thị Kim Oanh, giảng viên cấp cao ngành kinh doanh quốc tế (Đại học RMIT Việt Nam), nếu tình trạng nhập siêu tiếp tục kéo dài, cũng như có sự thay đổi trong cấu trúc nhập khẩu (nhập khẩu của Việt Nam tăng vào nhóm tiêu dùng không thiết yếu, do chi phí logistics hay do giá nhiên liệu tăng...) thì phải lưu ý.

"Trong 2026, khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng, song xuất siêu sẽ khiêm tốn hơn năm 2025", bà Oanh dự báo.