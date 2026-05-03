Lạm phát tăng 4,66%, nhập siêu hơn 3 tỉ USD trong tháng 4

Đan Thanh
03/05/2026 11:17 GMT+7

Trong tháng 4, lạm phát cơ bản tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước; ước nhập siêu hàng hóa 3,28 tỉ USD, nâng tổng mức nhập siêu 4 tháng đầu năm lên 7,11 tỉ USD.

Theo thông tin Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3.5, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 5,46%; CPI 4 tháng đầu năm tăng 3,99%.

CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước

Một trong những yếu tố quan trọng làm CPI tăng trong 4 tháng qua là chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,25%, tác động làm CPI chung tăng 1,42 điểm phần trăm.

Trong đó, chỉ số giá nhà ở thuê tăng 6,47% do chi phí duy trì và vận hành tăng; vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 13,52% do giá vật liệu xây dựng và nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở tăng; giá điện sinh hoạt tăng 5,53% do nhu cầu sử dụng điện tăng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10.5.2025.

Ngoài ra, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,71%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm; chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,25%, làm CPI chung tăng 0,19 điểm phần trăm do một số trường dân lập, tư thục, dạy nghề đã điều chỉnh học phí trong năm học 2025 - 2026…

Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung. Điều này bởi giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Nhập siêu 7,11 tỉ USD trong 4 tháng

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, theo Cục Thống kê, tổng kim ngạch ước đạt 94,32 tỉ USD trong tháng 4, nâng tổng kim ngạch 4 tháng đầu năm lên 344,17 tỉ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng xuất khẩu, so với cùng kỳ năm trước, trị giá trong tháng 4 ước đạt 45,52 tỉ USD, tăng 21%; 4 tháng đầu năm ước đạt 168,53 tỉ USD, tăng 19,7%.

Hàng hóa nhập khẩu 4 tháng qua chủ yếu là hàng tư liệu sản xuất

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 48,8 tỉ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này trong 4 tháng đầu năm ước đạt 175,64 tỉ USD, tăng 28,7%.

Hàng hóa nhập khẩu 4 tháng qua chủ yếu là hàng tư liệu sản xuất, ước đạt 165,37 tỉ USD, chiếm 94,2%. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 54,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 39,4%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng qua, với kim ngạch ước đạt 53,9 tỉ USD; xuất siêu sang Mỹ ước đạt 46,9 tỉ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với 69 tỉ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 46,4 tỉ USD, tăng 33,4%.

Ở khía cạnh cán cân thương mại, số liệu những tháng đầu năm nay rất đáng chú ý. Tính riêng tháng 4, ước Việt Nam nhập siêu 3,28 tỉ USD, nâng tổng mức nhập siêu 4 tháng qua lên 7,11 tỉ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,3 tỉ USD).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,61 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,5 tỉ USD.

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, nhập siêu hơn 7 tỉ USD như trên có thể khiến nhiều người lo ngại, song đây không phải là "bức tranh xấu".

Về mặt con số cụ thể, mức nhập siêu hơn 7 tỉ USD trên tổng kim ngạch hơn 344 tỉ USD chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hoàn toàn trong ngưỡng an toàn của cán cân thanh toán quốc gia.

"Quan trọng là, phần lớn kim ngạch nhập khẩu gia tăng thuộc nhóm tư liệu sản xuất: máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, hóa chất, sắt thép… Đây đều là đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu trong các quý tiếp theo.

Rõ ràng, nền kinh tế đang bước vào pha tăng tốc sản xuất. Nhập siêu lần này mang tính chuẩn bị cho xuất siêu trong các quý sau, hơn là một dấu hiệu rủi ro vĩ mô", ông Nhân nhấn mạnh.

