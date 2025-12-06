Tháng 11 xuất khẩu giảm mạnh, CPI bật tăng

Xuất siêu 11 tháng giảm gần 4 tỉ USD

Theo thông tin Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6.12, xuất khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 39,07 tỉ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, trị giá xuất khẩu lại tăng 15,1% (trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô tăng 28,8%).

11 tháng năm 2025, dệt may là một trong 8 ngành hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 10 tỉ USD ẢNH: ĐAN THANH

11 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng hóa đạt 430,14 tỉ USD, tăng 16,1%. Có 36 mặt hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 70,3%).

Nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hàng xuất khẩu với 381,72 tỉ USD, chiếm 88,7%; tiếp đó là nhóm hàng nông, lâm sản đạt 35,58 tỉ USD, chiếm 8,3%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,32 tỉ USD, chiếm 2,4%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,52 tỉ USD, chiếm 0,6%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tháng 11 đạt 37,98 tỉ USD, giảm 3,7% so với tháng trước, nhưng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 18,4%, với 409,61 tỉ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 128,4 tỉ USD, tăng 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 281,21 tỉ USD, tăng 28,0%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với kim ngạch 138,6 tỉ USD, xuất siêu 121,6 tỉ USD, tăng 27,5%. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch 11 tháng đạt 167,5 tỉ USD; nhập siêu 104,3 tỉ USD, tăng 38,1%.

Tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung, số liệu của tháng 11 và 11 tháng lần lượt là 77,06 tỉ USD (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước) và 839,75 tỉ USD (tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước).

Số liệu sơ bộ cho thấy, xuất siêu của Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng năm nay lần lượt là 1,09 tỉ USD và 20,53 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 24,38 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,99 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 46,52 tỉ USD.

CPI tăng 3,29%, lạm phát tăng 3,21%

Cục Thống kê thông tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng 10; tăng 3,58% so với tháng 11.2024. ình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh hưởng mưa lũ khiến giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tháng 11 đã tăng 12,71% so với tháng 10

ẢNH: ĐAN THANH

CPI tháng 11 tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

"Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,95% đã tác động làm CPI chung tăng 0,34 điểm phần trăm. Ảnh hưởng liên tiếp bởi các cơn bão, mưa lũ gây ngập úng diện rộng ở nhiều địa phương đã làm thiệt hại nông sản, nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn. Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 12,71%; giá thủy sản chế biến tăng 0,45%; giá thủy sản tươi sống tăng 0,87%; giá thịt gia cầm tăng 0,28%; giá trứng các loại tăng 1,14%...", đại diện Cục Thống kê cho biết.

Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,23% so với tháng 10 và tăng 3,28% so với tháng 11.2024. Bình quân 11 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,29% của CPI bình quân chung.

Điều này được Cục Thống kê lý giải chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.