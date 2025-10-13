Xuất nhập khẩu hướng đến kỷ lục 900 tỉ USD

Tăng trưởng toàn bộ

Theo số liệu từ Bộ Công thương, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN từ đầu năm đến nay đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong số 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD thì có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỉ USD, thể hiện sự tăng trưởng bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và trụ cột trong hoạt động xuất khẩu của cả nước. Dẫn đầu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với 77,4 tỉ USD, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là điện thoại các loại và linh kiện đạt 43,592 tỉ USD, tăng 4,1% so với 9 tháng năm 2024. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 42,9 tỉ USD, tăng 13,5%. Trong nhóm hàng tiêu dùng, dệt may đạt 29,7 tỉ USD, tăng 8,6%. Xuất khẩu giày dép cũng đạt 17,9 tỉ USD, tăng 7,4%. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 12,7 tỉ USD, tăng trưởng 13,3%.

Hàng hóa tấp nập rời cảng đã thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh Ảnh: Độc Lập

Trong sự tăng trưởng vượt bậc này không thể không nhắc đến thành tích của các mặt hàng nông lâm thủy sản, vốn mang lại lợi nhuận cao và tạo ra nhiều sinh kế cho người dân cả nước. Bộ NN-MT cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng qua đã đạt 52,3 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nông sản các loại đạt 28,5 tỉ USD, tăng 16,8%; lâm sản đạt 13,4 tỉ USD, tăng 7,4%; thủy sản đạt 8,1 tỉ USD, tăng 12,3%...

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), cho biết: Theo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch cả năm, doanh thu hợp nhất ước tăng 4 - 5% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận tăng 25 - 30%. Nếu duy trì được đà này, lợi nhuận cả năm có thể vượt mức kỷ lục năm 2021 (hơn 1.400 tỉ đồng). Trong đó, ngành sợi gây bất ngờ khi vượt gấp 4 lần kế hoạch sản xuất; ngành may tiếp tục là chủ lực với mức tăng trưởng khoảng 60%, dự kiến mang về gần 800 tỉ đồng lợi nhuận.

Đối với ngành thủy sản, bà Lê Hằng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), dự đoán: "Giai đoạn từ đây đến cuối năm là cao điểm tiêu thụ thủy sản, các đối tác và nhà nhập khẩu khắp nơi sẽ đẩy mạnh đơn hàng nên trong thời gian này có thể chứng kiến mức tăng trưởng bùng nổ. Trước những diễn biến này, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt 10 tỉ USD". Bên cạnh đó, các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, rau quả cũng đang phấn khởi vì giá tăng cao, đóng góp vào tổng kim ngạch chung của cả nước. Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN (Vicofa) thông tin giá cà phê khoảng 5 ngày gần đây đã giảm nhiệt do bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội ở nhiều quốc gia. Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hằng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê VN tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.

Sẽ về đích với con số kỷ lục!

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Vicofa, cho hay: "Mới đây Vicofa đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp VN đến thăm và làm việc trực tiếp với các đối tác tại Mỹ và Canada. Tại Mỹ, đoàn đã làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Mỹ, hai bên trao đổi về thách thức từ thuế đối ứng và tác động tới doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ. Hiệp hội Cà phê Mỹ thống nhất ý kiến sẵn sàng phối hợp với phía VN để tiếp tục trao đổi, đề nghị với cơ quan chức năng của Chính phủ Mỹ về thuế đối ứng, đưa cà phê vào danh mục mặt hàng không chịu thuế như trước đây do Mỹ không phải là nước sản xuất cà phê. Tại Canada, đoàn doanh nghiệp hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề như nhượng quyền thương hiệu, thương mại điện tử, logistics và tiếp cận chuỗi bán lẻ Canada". Lãnh đạo Vicofa khẳng định các thị trường lớn như EU và Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng chính, bên cạnh đó còn mở ra những dư địa mới ở các thị trường khác như Algeria và Mexico. Tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến sâu ngày càng tăng cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê có thể lên đến 9 tỉ USD trong năm nay và đây là kỷ lục mới của ngành cà phê.

Các doanh nghiệp nỗ lực thúc đẩy gia tăng kim ngạch xuất khẩu Ảnh: Chí Nhân

Với ngành rau quả, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN, cũng phấn khởi thông báo: "Năm nay với sự quay trở lại kịp lúc của mặt hàng sầu riêng, giá tăng cao và nhu cầu tiêu thụ trái cây tại Trung Quốc sẽ hút hàng vào dịp lễ tết cuối năm, ngành rau quả có thể sẽ đạt kim ngạch đến 8 tỉ USD, cao hơn gần 1 tỉ USD so với năm trước. Kết quả này nhờ sự đàm phán mở rộng mặt hàng xuất khẩu chính ngạch của Chính phủ, nỗ lực của doanh nghiệp trong việc khai mở các thị trường mới cũng như sự cố gắng tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản của các trang trại, nông dân".

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tin tưởng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 900 tỉ USD là một cột mốc hoàn toàn khả thi. Vị này lưu ý thêm để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần theo sát biến động thị trường, tái cơ cấu xuất khẩu, giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng sang ASEAN, Trung Đông, các thị trường ngách tiềm năng. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững.

Theo Bộ Công thương, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 được Chính phủ và Quốc hội đặt ở mức từ 8,3 đến 8,5%, nên mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu được xác định cao hơn khoảng 1,5 lần, tương đương 12%. Để đạt mục tiêu này, Bộ Công thương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, giúp hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là tại Mỹ, EU và Đông Bắc Á. Bộ cũng tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật, xử lý biện pháp phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt; đẩy mạnh đàm phán mở rộng hiệp định thương mại tự do mới để khai thông các thị trường tiềm năng.