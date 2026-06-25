Giá vàng hôm nay 25.6.2026: Trong nước giảm gần triệu đồng khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Sáng nay (25.6), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 143,2 triệu đồng/lượng, bán ra 146,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào 143,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với đầu ngày 24.6...

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 800.000 đồng khi còn được mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng sau một ngày; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 143 triệu đồng và bán ra 146 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng…

Giá vàng sáng 25.6 đồng loạt giảm ẢNH: TUẤN MINH

Giá vàng thế giới lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, còn 3.996 USD/ounce, giảm 90 USD so với sáng hôm qua. Kim loại quý xuống thấp nhất trong hơn 7 tháng qua khi xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce. So với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã mất hơn 1.600 USD/ounce.

Nguyên nhân là do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất ngày càng lớn. Nhiều nhà đầu tư đều gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất trong năm nay sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ phát đi thông điệp mang tính diều hâu tại cuộc họp chính sách gần nhất. Đồng thời, những lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài từ xung đột với Iran cũng góp phần củng cố kỳ vọng thắt chặt tiền tệ.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng sự kết hợp giữa lập trường cứng rắn của Fed, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng lạm phát suy giảm đang tạo áp lực rất lớn lên thị trường kim loại quý. Vàng hiện có vùng hỗ trợ quan trọng ngay dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong khi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn. Ông nhấn mạnh, khả năng xảy ra một đợt sụp đổ mạnh là không cao, nhưng thị trường có thể sẽ phải trải qua một giai đoạn tích lũy kéo dài khi vàng không còn là tài sản được ưa chuộng như trước.