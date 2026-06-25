Giá vàng nhẫn trượt giảm sâu, bạc mất 4 triệu đồng/kg

Sau mức giảm 800.000 đồng mỗi lượng vào đầu ngày 25.6, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji… neo giá vàng khá ổn định ở mức 143,2 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 146,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 142 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 3 - 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng giảm giá sâu ẢNH: NGỌC THẠCH

Trong khi đó, giá vàng nhẫn có mức trượt giảm sâu hơn. Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá mua giảm 3 lần, tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 141 triệu đồng/lượng; chiều bán ra giảm 2 lần tổng cộng 1 triệu đồng, còn 145 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng 1 triệu đồng, mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng. Công ty SJC cũng giảm giá mua vàng nhẫn xuống 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng… Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của thế giới. Kim loại quý thế giới mất 23 USD/ounce, tương đương 0,6%, xuống 3.977 USD/ounce.

Cùng với đó, giá bạc trong nước lao dốc không phanh. Công ty Sacombank-SBJ đã điều chỉnh 12 lần giá bạc trong ngày 25.6, giảm 4 triệu đồng mỗi kg so với ngày trước đó. Giá mua vào còn 58,96 triệu đồng, bán ra 60,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 2,8 triệu đồng mỗi ký, mua vào khoảng 57,84 triệu đồng, bán ra 59,63 triệu đồng… Giá bạc giảm 4,5% trong ngày qua, nâng tổng mức giảm trong tháng qua lên hơn 25%.

Giá bạc thế giới cũng đã giảm thêm 0,5 USD mỗi ounce, xuống 56,82 USD. Đây là mức thấp nhất từ cuối tháng 1 đến nay. So với mức giá đỉnh lập được hồi cuối tháng 1, giá bạc đã mất hơn 50%.

Giá vàng và bạc giảm mạnh khi đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian tới khiến USD trên thị trường thế giới tăng mạnh nhất trong vòng 13 tháng qua. Về mặt kỹ thuật, các nhà phân tích thế giới nhận định mức giá 3.950 - 4.000 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng của vàng. Nếu phá vỡ mức 3.950 USD, giá vàng sẽ xuống 3.850 USD/ounce. Còn mức kháng cự được đưa ra là 4.000 USD/ounce, vượt qua mức này thì có thể xuất hiện mức 4.350 USD. Đối với bạc, mục tiêu giảm giá tiếp theo là 55 USD/ounce, qua mức này sẽ xuống 45 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 60 USD và sau đó 72 USD.