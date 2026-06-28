Giá vàng hôm nay 28.6.2026: Người mua liên tục thua lỗ

Sáng 28.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Dù vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn bị lỗ 1,7 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 13,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,3 đồng sau một tuần khi mua vào lên 145,4 triệu đồng và bán ra 148,4 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC từ đầu tháng 6 đến nay cũng bị lỗ như vàng miếng.

Giá vàng tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận một tuần sụt giảm. Cuối tuần, kim loại quý đứng ở mức 4.088,6 USD/ounce, giảm hơn 66 USD so với cuối tuần trước. Trong tuần, giá vàng đã có phiên rớt dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce nhưng sau đó đã hồi phục trở lại sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tính đến hết tháng 5 tăng 4,1% trong vòng 12 tháng, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 4% kể từ tháng 4.2023. Điều này đẩy đồng USD quay đầu giảm giá và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cũng giảm bớt, hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Với đà giảm của vàng, nhiều nhà phân tích tiếp tục cho rằng kim loại quý chưa chấm dứt đợt điều chỉnh này. Theo kết quả khảo sát của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 8 người, chiếm 44% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Trong khi đó có 5 người, tương ứng 28% dự báo vàng sẽ tăng và cũng có 5 người cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát Main Street thu hút 238 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 109 người, chiếm 46% dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm. Ngược lại có 89 người, tương ứng 37% nghĩ rằng kim loại quý sẽ tăng và có 10 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% nhận định vàng đi ngang.