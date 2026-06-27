Giá vàng hôm nay 27.6.2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Sáng 27.6, giá vàng trong nước tăng vọt. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng khi được mua vào lên 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 145 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vào lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng dù vàng không biến động.

Giá vàng sáng 27.6 tăng vọt lên 148,5 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, lên 4.088,6 USD/ounce, tăng 73,6 USD so với hôm qua. Kim loại quý hồi phục mạnh nhờ đồng USD suy yếu và giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn dự đoán khoảng 60% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức 64% trước đó.

Lãi suất cao hơn và chính sách tiền tệ thắt chặt thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong một báo cáo mới đây, TD Securities cho biết do vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu và đồng USD, việc thị trường năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao có thể tạo thêm áp lực giảm đối với kim loại quý trong những tháng tới.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, phát biểu trên CNBC rằng vàng đang có nhịp hồi phục kỹ thuật sau khi chịu áp lực bán mạnh trong những phiên đầu tuần. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, bất chấp những rủi ro giảm giá đáng kể trong ngắn hạn, mặt bằng giá hiện tại vẫn mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Các ý kiến nhận định rất khó để giá vàng duy trì trong thời gian dài dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce...