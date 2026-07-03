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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 3.7.2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, vượt lên trên 151 triệu đồng

An Yến
An Yến
Giá vàng trong nước tăng cao cùng chiều thế giới khi tín hiệu đàm phán Mỹ và Iran diễn biến thuận lợi.

Sáng nay (3.7), giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng một lượng so với hôm qua; Công ty Mi Hồng mua vào lên 148,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng, tăng 2,1 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 3 triệu đồng khi mua vào lên 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng... Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3.7.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 3.7 tiếp tục tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.126 USD/ounce, 4.053 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 73 USD. Kim loại quý tiếp tục đi lên sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 2.7 cho biết vòng đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại Doha (Qatar) đã kết thúc với tiến triển tích cực liên quan các nội dung trong bản ghi nhớ Islamabad. Theo thông cáo, các bên nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Cuộc họp tiếp theo sẽ được ấn định sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra ngày 9.7, theo AFP. Bình luận về đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.7 nói tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. 

Trước đó, trong ngày 1.7, tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương của ECB ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh từ chối đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng này. Ông nhấn mạnh lo ngại về lạm phát và cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi dự báo lạm phát gần đây đã hạ nhiệt, nhưng nhấn mạnh số liệu hiện tại vẫn chưa thể yên tâm. "Nếu các hộ gia đình, doanh nghiệp hay nhà đầu tư cho rằng Fed chấp nhận lạm phát cao hơn 2%, họ sẽ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ khiến giá cả ở Mỹ ổn định trở lại", ông nói.


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