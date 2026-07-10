Giá vàng hôm nay 10.7.2026: Bật tăng gần tiền triệu, lên sát 150 triệu đồng

Sáng 10.7, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng, tăng 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng tăng thêm 900.000 đồng khi được mua vào 146,6 triệu đồng và bán ra 149,6 triệu đồng.

Giá vàng sáng 10.7 bật lên sát 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.120 USD/ounce, cao hơn hôm qua 46 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 131,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 18,4 triệu đồng.

Kim loại quý phục hồi khi lực mua bắt đáy giá tăng nhưng điều này cũng chưa chắc chắn khả năng tăng dài hạn của vàng. Trong báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng vốn bị rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất trên toàn cầu bị rút ròng gần 9 tỉ USD trong tháng 6 khiến tổng tài sản quản lý (AUM) của ngành giảm 13% xuống 526 tỉ USD, trong khi lượng vàng nắm giữ giảm 74 tấn, còn 4.047 tấn. Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận dòng vốn bán mạnh nhất với 5,5 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ ETF vàng chỉ trong tháng 6. Khu vực châu Á cũng lần đầu ghi nhận tháng rút vốn mạnh nhất lịch sử với trị giá 2,28 tỉ USD. Áp lực bán chủ yếu đến từ các quỹ tại Trung Quốc khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cải thiện nhờ thị trường chứng khoán phục hồi và giá vàng hạ nhiệt. Theo WGC, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá vàng liên tục điều chỉnh trong tháng 6.

Các tín hiệu chính sách theo hướng thắt chặt từ tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran đã đẩy lợi suất thực tăng và đồng USD mạnh lên. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.