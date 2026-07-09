Giá vàng hôm nay 9.7.2026: Đứng yên sau khi lao dốc 1,5 triệu đồng

Sáng 9.7, giá vàng trong nước đứng yên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng tiếp tục được mua vào 145,2 triệu đồng và bán ra 148,2 triệu đồng như cuối ngày hôm qua nhưng cũng giảm 1,5 triệu đồng sau một ngày. Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn 145 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng; Doji cũng duy trì giá mua bán vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC với 145,5 triệu đồng ở chiều mua và 148,5 triệu đồng ở chiều bán ra... Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 9.7 đứng yên như cuối ngày 8.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống còn 4.074 USD/ounce, giảm gần 20 USD sau một ngày. Nguyên nhân chính đẩy kim loại quý đi xuống được cho do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Mới nhất, Iran cho biết đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô đã tăng hơn 5% sau thông tin này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã chấm dứt và ngay sau đó, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong tối 8.7.

Giá năng lượng tăng trở lại có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao hơn để kiềm chế đà tăng giá, khi đó, vàng không còn quá hấp dẫn. Trong khi đó, thị trường thờ ơ với biên bản cuộc họp diễn ra trong hai ngày 16 - 17.6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố. Biên bản cho thấy, các quan chức Fed vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự đoán 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 62% của ngày 6.7...



